Google закрыла очередной сервис спустя три месяца его существования

Компания объявила о закрытии очередного сервиса, запущенного только в сентябре этого года. Похоже, что это новый рекорд поискового гиганта.

Речь идёт о сервисе Museletter, разработанном в рамках подразделения Google Area 120 и запущенном 14 сентября этого года.

Основной его задачей было создание новостных рассылок и возможность делиться ими с подписчиками, аналогично Revue от Twitter. Проект даже не попал в широкий доступ, а был представлен лишь в формате закрытого тестирования. Именно поэтому пользователи, использовавшие Museletter, не смогут экспортировать свои данные.

Сервис прекратил своё существование 20 декабря.

Стоит отметить, что Area 120 — это своего рода экспериментальный инкубатор Google, где сотрудники компании могут работать над личными проектами. Если они окажутся перспективными, то корпорация сможет запустить их как полноценную услугу или продукт.