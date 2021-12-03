Google закрыла очередной сервис спустя три месяца его существования

Компания объявила о закрытии очередного сервиса, запущенного только в сентябре этого года. Похоже, что это новый рекорд поискового гиганта.
Речь идёт о сервисе Museletter, разработанном в рамках подразделения Google Area 120 и запущенном 14 сентября этого года.
Основной его задачей было создание новостных рассылок и возможность делиться ими с подписчиками, аналогично Revue от Twitter. Проект даже не попал в широкий доступ, а был представлен лишь в формате закрытого тестирования. Именно поэтому пользователи, использовавшие Museletter, не смогут экспортировать свои данные.
Сервис прекратил своё существование 20 декабря.
Стоит отметить, что Area 120 — это своего рода экспериментальный инкубатор Google, где сотрудники компании могут работать над личными проектами. Если они окажутся перспективными, то корпорация сможет запустить их как полноценную услугу или продукт.
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