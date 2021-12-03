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Google закрыла очередной сервис спустя три месяца его существования

Google закрыла очередной сервис спустя три месяца его существования

Компания объявила о закрытии очередного сервиса, запущенного только в сентябре этого года. Похоже, что это новый рекорд поискового гиганта.

Речь идёт о сервисе Museletter, разработанном в рамках подразделения Google Area 120 и запущенном 14 сентября этого года.

Основной его задачей было создание новостных рассылок и возможность делиться ими с подписчиками, аналогично Revue от Twitter. Проект даже не попал в широкий доступ, а был представлен лишь в формате закрытого тестирования. Именно поэтому пользователи, использовавшие Museletter, не смогут экспортировать свои данные.

Сервис прекратил своё существование 20 декабря.

Стоит отметить, что Area 120 — это своего рода экспериментальный инкубатор Google, где сотрудники компании могут работать над личными проектами. Если они окажутся перспективными, то корпорация сможет запустить их как полноценную услугу или продукт.

По материалам 4PDA
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