Новый Moto G Stylus со встроенным стилусом на первых изображениях

Главный инсайдер индустрии OnLeaks продолжает раскрывать подробности о ещё не вышедших аппаратах. На этот раз он представил рендеры следующего поколения Motorola Moto G Stylus. Он пополнит немногочисленные ряды смартфонов, оснащаемых встроенным стилусом.

Внешне Moto G Stylus (2022) напоминает недавно представленный Moto Edge X30. У него большой экран с отверстием под фронтальную камеру по центру и скруглённый блок с тремя объективами сзади.

По предварительной информации, габариты смартфона составят 170,3 х 75,9 х 9,4 мм. На нижней грани можно рассмотреть не только разъём для зарядки USB Type-C и мультимедийный динамик, но также 3,5-мм аудиопорт и гнездо под стилус.



Фото: OnLeaks

По данным инсайдера, смартфон получит 6,81-дюймовый экран, процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ, камеру с разрешением 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. В кнопку включения интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Предполагается, что презентация нового Moto G Stylus состоится в июле 2022 года.