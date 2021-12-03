Новый Moto G Stylus со встроенным стилусом на первых изображениях

Главный инсайдер индустрии OnLeaks продолжает раскрывать подробности о ещё не вышедших аппаратах. На этот раз он представил рендеры следующего поколения Motorola Moto G Stylus. Он пополнит немногочисленные ряды смартфонов, оснащаемых встроенным стилусом.
Внешне Moto G Stylus (2022) напоминает недавно представленный Moto Edge X30. У него большой экран с отверстием под фронтальную камеру по центру и скруглённый блок с тремя объективами сзади.
По предварительной информации, габариты смартфона составят 170,3 х 75,9 х 9,4 мм. На нижней грани можно рассмотреть не только разъём для зарядки USB Type-C и мультимедийный динамик, но также 3,5-мм аудиопорт и гнездо под стилус.
Фото: OnLeaks
По данным инсайдера, смартфон получит 6,81-дюймовый экран, процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ, камеру с разрешением 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. В кнопку включения интегрирован сканер отпечатков пальцев.
Предполагается, что презентация нового Moto G Stylus состоится в июле 2022 года.
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