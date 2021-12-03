OPPO запатентовала умное кольцо Smart Ring

Китайское патентное ведомство одобрило новую заявку OPPO, зарегистрировав документ, в котором описывается принцип работы оригинального носимого аксессуара.

Гаджет, представляющий собой смарт-кольцо с датчиками, по слухам, сможет выполнять роль миниатюрного контроллера для умных очков.

По данным сетевых источников, гаджет под предположительным названием OPPO Smart Ring будет позиционироваться как функциональное дополнение к смарт-очкам бренда. На прошлой неделе в рамках мероприятия OPPO INNO DAY 2021 вендор уже представил аксессуар OPPO Air Glass с неординарным дизайном и процессором Snapdragon Wear 4100. Не исключено, что с помощью умного кольца пользователи смогут управлять его функциями посредством жестов.



Фото: 4pda.to

Сам производитель пока не раскрывает никаких деталей по поводу запатентованного гаджета. Известно лишь, что будущая новинка зарегистрирована в качестве аксессуара, а не самостоятельного электронного устройства. О его технических характеристиках, стоимости и возможной дате релиза сетевые источники не сообщают.