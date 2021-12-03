В Украине зарегистрировали самолет с рекордной вместимостью

Чартерная авиакомпания Azur Air Ukraine зарегистрировала дальнемагистральный самолет Boeing 777-300ER вместимостью 531 кресло, что является рекордным показателем для авиации Украины.

Об этом сообщает avianews.com.

По данным Государственного реестра, воздушное судно выпущено в 2007 году. Этот самолет с 2007 по 2019 годы летал в Emirates, а затем эксплуатировался в российской авиакомпании Azur Air.

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Последний полет самолета с такой регистрацией выполнялся 25 ноября из Москвы в Анталию. До этого воздушное судно летало по туристическим направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону.

В ноябре Azur Air Ukraine сообщила, что Boeing 777 будет иметь компоновку бизнес и экономического класса на 531 место.

Это одна из самых плотных компоновок на рынке, что отразится на удобстве во время длительных перелетов. Например, Emirates ставит в свои Boeing 777-300ER от 364 до 442 кресел.

Azur Air Ukraine анонсировала, что будет возить на Boeing 777 – 300ER туристов на курорты Карибского бассейна – на Доминикану и мексиканский Канкун. Чартерная программа может начаться уже в ближайшие недели.