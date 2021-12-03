0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

В Украине зарегистрировали самолет с рекордной вместимостью

В Украине зарегистрировали самолет с рекордной вместимостью

Чартерная авиакомпания Azur Air Ukraine зарегистрировала дальнемагистральный самолет Boeing 777-300ER вместимостью 531 кресло, что является рекордным показателем для авиации Украины.

Об этом сообщает avianews.com.

По данным Государственного реестра, воздушное судно выпущено в 2007 году. Этот самолет с 2007 по 2019 годы летал в Emirates, а затем эксплуатировался в российской авиакомпании Azur Air.

Читайте также: Тренды финтеха 2022: финансовый рынок переходит в онлайн

Последний полет самолета с такой регистрацией выполнялся 25 ноября из Москвы в Анталию. До этого воздушное судно летало по туристическим направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону.

В ноябре Azur Air Ukraine сообщила, что Boeing 777 будет иметь компоновку бизнес и экономического класса на 531 место.

Это одна из самых плотных компоновок на рынке, что отразится на удобстве во время длительных перелетов. Например, Emirates ставит в свои Boeing 777-300ER от 364 до 442 кресел.

Azur Air Ukraine анонсировала, что будет возить на Boeing 777 – 300ER туристов на курорты Карибского бассейна – на Доминикану и мексиканский Канкун. Чартерная программа может начаться уже в ближайшие недели.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.