Содействие экспортерам и привлечение иностранных инвестиций: Шмыгаль о приоритетах правительства

Приоритеты правительства в направлении экономической дипломатии неизменны: содействие украинским экспортерам и привлечение иностранных инвестиций в Украину.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».
«Эти приоритеты мы определили в прошлом году. И уже 202 украинские компании начали экспортную деятельность за рубежом в 2021 году благодаря содействию украинских дипломатов. 83 иностранных компании начали инвестировать в Украину за это время. Хочу за это поблагодарить всех работников дипломатических учреждений. И попутно поздравить с Днем работников дипломатической службы», — сказал Шмыгаль.
По словам премьер-министра, почти 6,5 млрд долларов иностранных инвестиций в Украину ожидается по итогам этого года. Это самый высокий уровень за последние годы.
Шмыгаль напомнил, что вступил в силу закон «О государственной поддержке инвестпроектов со значительными инвестициями». По его словам, две первых компании уже подписали необходимый пакет документов и подали 2 инвестпроекта на сумму 96 млн долларов.
«В очереди стоит еще более 20 проектов на сумму более 2 млрд долларов. Наша общая задача — не менее 5 млрд долларов крупных инвестиций ежегодно», — добавил Шмыгаль.
Премьер-министр также поблагодарил послов за помощь в обеспечении Украины вакцинами, а также за работу в направлении оказания Украиной помощи в преодолении вызовов другим странам.
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