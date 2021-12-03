Содействие экспортерам и привлечение иностранных инвестиций: Шмыгаль о приоритетах правительства

Приоритеты правительства в направлении экономической дипломатии неизменны: содействие украинским экспортерам и привлечение иностранных инвестиций в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

«Эти приоритеты мы определили в прошлом году. И уже 202 украинские компании начали экспортную деятельность за рубежом в 2021 году благодаря содействию украинских дипломатов. 83 иностранных компании начали инвестировать в Украину за это время. Хочу за это поблагодарить всех работников дипломатических учреждений. И попутно поздравить с Днем работников дипломатической службы», — сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, почти 6,5 млрд долларов иностранных инвестиций в Украину ожидается по итогам этого года. Это самый высокий уровень за последние годы.

Шмыгаль напомнил, что вступил в силу закон «О государственной поддержке инвестпроектов со значительными инвестициями». По его словам, две первых компании уже подписали необходимый пакет документов и подали 2 инвестпроекта на сумму 96 млн долларов.

«В очереди стоит еще более 20 проектов на сумму более 2 млрд долларов. Наша общая задача — не менее 5 млрд долларов крупных инвестиций ежегодно», — добавил Шмыгаль.

Премьер-министр также поблагодарил послов за помощь в обеспечении Украины вакцинами, а также за работу в направлении оказания Украиной помощи в преодолении вызовов другим странам.