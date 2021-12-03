В Украине могут поднять тарифы на ЖКХ на 10-11%

Украинская власть приняла ряд системных мер, чтобы избежать резкого роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на фоне подорожания энергоресурсов в мире.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма. Finance.ua передает детали.

Но, по его словам, возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10−11%, в частности тарифов на распределение и доставку газа, однако цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.

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«Правительство выделило существенные средства, чтобы сохранить тарифы на газ для населения фактически на уровне прошлого года — ниже 8 грн за кубометр. Правительство также выделило средства для обеспечения льготным газом муниципальных теплокоммунэнерго, чтобы население получило отопление практически по ценам прошлого года», — рассказал Шурма.

Он отметил, что цены на электроэнергию для населения в 2021 году также удалось удержать от роста, а для некоторых категорий потребителей даже снизить. Шурма отметил, что повышение тарифов на поставки и распределение электроэнергии для облэнерго никоим образом не скажется на стоимости этого энергоносителя для населения.