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«Газпром» выплатит рекордные дивиденды благодаря росту цен на газ

«Газпром» выплатит рекордные дивиденды благодаря росту цен на газ

Общий объем дивидендных выплат по итогам 2021 года для российского «Газпрома» может стать рекордным в истории.

Об этом заявил заместитель председателя правления концерна Фамил Садыгов.

«Мы считаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина за год превысит 45 рублей на акцию, а общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн рублей, что станет рекордом не только для „Газпрома“, но и для всего российского фондового рынка», — сказал он.

Российской Федерации от имени Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 38,37% Газпрома, компании «Роснефтегаз» — 10,97%, «Росгазификация» — 0,89%, иностранным держателям американских депозитарных расписок — 16,71%.

Напомним, 21 декабря спотовая цена газа в Европе превысила рекордные 2,2 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне информации об остановке и развороте в реверс газопровода «Ямал-Европа», а также падения ветрогенерации в регионе.

В ноябре и декабре российский «Газпром» часто прерывал транзит топлива по газопроводу «Ямал-Европа», из-за чего он переходит в реверсный режим — газ идет с запада на восток.

По материалам Економічна Правда
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