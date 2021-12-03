«Газпром» выплатит рекордные дивиденды благодаря росту цен на газ

Общий объем дивидендных выплат по итогам 2021 года для российского «Газпрома» может стать рекордным в истории.

Об этом заявил заместитель председателя правления концерна Фамил Садыгов.

«Мы считаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина за год превысит 45 рублей на акцию, а общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн рублей, что станет рекордом не только для „Газпрома“, но и для всего российского фондового рынка», — сказал он.

Российской Федерации от имени Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 38,37% Газпрома, компании «Роснефтегаз» — 10,97%, «Росгазификация» — 0,89%, иностранным держателям американских депозитарных расписок — 16,71%.

Напомним, 21 декабря спотовая цена газа в Европе превысила рекордные 2,2 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне информации об остановке и развороте в реверс газопровода «Ямал-Европа», а также падения ветрогенерации в регионе.

В ноябре и декабре российский «Газпром» часто прерывал транзит топлива по газопроводу «Ямал-Европа», из-за чего он переходит в реверсный режим — газ идет с запада на восток.