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От 2 до 5 тыс. гривен: в Минсоцполитики назвали размер субсидии в этом отопительном сезоне

От 2 до 5 тыс. гривен: в Минсоцполитики назвали размер субсидии в этом отопительном сезоне

Все граждане, кто по объективным причинам не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, у кого эти расходы превышают ориентировочно 15% семейного бюджета, могут оформить субсидию. Как узнал Finance.ua, на сегодняшний день субсидии получают около 2,7 миллиона домохозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Именно сейчас, в ноябре — декабре, когда люди массово получают платежки за коммунальные услуги с учетом платы за отопление, они массово обращаются за государственной помощью. Ожидаем, что в этом отопительном сезоне субсидии будут получать около 3 миллионов домохозяйств», — говорят в Минсоцполитики.

Средний размер помощи ориентировочно составит около двух тысяч гривен. Но это может быть и три, и пять тысяч гривен — для каждой семьи размер субсидии рассчитывается индивидуально, учитывая ее состав и доход.

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«В этом отопительном сезоне увеличены субсидии на наиболее используемые коммунальные услуги для жителей регионов, попавших в „красную“ карантинную зону, упрощен доступ к субсидиям людям, которые проживают на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, многим другим социально уязвимым категориям населения», — отмечают в министерстве.

Справка Finance.ua:

Для получения субсидии воспользоваться можно одним из удобных способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:

  • обратиться к представителю территориальной общины или ЦПАУ,
  • обратиться в орган социальной защиты населения путем отправки документов через «Укрпочту»,
  • онлайн на сайте Минсоцполитики (нужно иметь электронные средства идентификации).
По материалам Finance.UA
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