От 2 до 5 тыс. гривен: в Минсоцполитики назвали размер субсидии в этом отопительном сезоне

Все граждане, кто по объективным причинам не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, у кого эти расходы превышают ориентировочно 15% семейного бюджета, могут оформить субсидию. Как узнал Finance.ua, на сегодняшний день субсидии получают около 2,7 миллиона домохозяйств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Именно сейчас, в ноябре — декабре, когда люди массово получают платежки за коммунальные услуги с учетом платы за отопление, они массово обращаются за государственной помощью. Ожидаем, что в этом отопительном сезоне субсидии будут получать около 3 миллионов домохозяйств», — говорят в Минсоцполитики.
Средний размер помощи ориентировочно составит около двух тысяч гривен. Но это может быть и три, и пять тысяч гривен — для каждой семьи размер субсидии рассчитывается индивидуально, учитывая ее состав и доход.
Читайте также: Субсидию придется вернуть. В каких случаях выплаты могут взыскать через суд
«В этом отопительном сезоне увеличены субсидии на наиболее используемые коммунальные услуги для жителей регионов, попавших в „красную“ карантинную зону, упрощен доступ к субсидиям людям, которые проживают на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, многим другим социально уязвимым категориям населения», — отмечают в министерстве.
Для получения субсидии воспользоваться можно одним из удобных способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром остановил поставки газа через ПольшуВчера, 11:32 - 2749 12
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривенВчера, 16:16 - 3800 9
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил ГетманцевВчера, 11:13 - 6790 7
Кредит Smart от Moneyveo – финансовый помощник в зимние праздникиВчера, 09:30 - 270 6
Минус 2 миллиарда долларов: Украина теряет иностранные инвестицииВчера, 08:32 - 1396 4
Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРОВчера, 16:02 - 16648 3
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил ГетманцевВчера, 11:13 - 6790 7
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривенВчера, 16:16 - 3800 9
Газпром остановил поставки газа через ПольшуВчера, 11:32 - 2749 12
Альфа-Банк подарил клиентам более миллиона гривенВчера, 14:31 - 1618 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1722
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2268 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2376
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 635
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1939 1