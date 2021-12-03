Space X изменила дату запуска украинского спутника. «Сич-2−1» запустят чуть позже — не 10, а 13 января.
«ГП КБ „Южное“ и нидерландская компания ISILaunch подписали протокол завершения интеграции КА „Сич-2−30“ с ракетой-носителем Falcon 9 компании Space X. Это означает, что спутник полностью готов к запуску», — сообщил глава Госкосмоса Владимир Тафтай.
Также в Space X сообщили о переносе запуска миссии с украинским спутником с 10 на 13 января 2022 года.
Спутник планируют запустить с мыса Канаверал (штат Флорида, США).
Напомним, Президент Владимир Зеленский в ноябре 2020 года обещал, что Украина будет строить ракеты, а также строить и запускать свои спутники. Затем появилось более конкретное обещание — запустить спутник в космос в 2021 году.
Речь идет о спутнике «Сич-2−1», работа по созданию которого ведется с 2013 года. Стоимость запуска компанией Илона Маска составит 1 млн долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром остановил поставки газа через Польшу11 ч. назад - 2390 12
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил Гетманцев11 ч. назад - 5348 6
Кредит Smart от Moneyveo – финансовый помощник в зимние праздники13 ч. назад - 214 6
В этом году собран рекордный за историю Украины урожай17 ч. назад - 1495 5
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривен6 ч. назад - 1938 4
Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРО6 ч. назад - 8835 1
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил Гетманцев11 ч. назад - 5348 6
Газпром остановил поставки газа через Польшу11 ч. назад - 2390 12
Toyota остановит свои заводы на неопределенный срокВчера, 22:38 - 2334
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривен6 ч. назад - 1938 4
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1704
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2246 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2349
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 631
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1934 1