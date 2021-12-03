Space X изменила дату запуска украинского спутника. «Сич-2−1» запустят чуть позже — не 10, а 13 января.

«ГП КБ „Южное“ и нидерландская компания ISILaunch подписали протокол завершения интеграции КА „Сич-2−30“ с ракетой-носителем Falcon 9 компании Space X. Это означает, что спутник полностью готов к запуску», — сообщил глава Госкосмоса Владимир Тафтай.

Также в Space X сообщили о переносе запуска миссии с украинским спутником с 10 на 13 января 2022 года.

Спутник планируют запустить с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Напомним, Президент Владимир Зеленский в ноябре 2020 года обещал, что Украина будет строить ракеты, а также строить и запускать свои спутники. Затем появилось более конкретное обещание — запустить спутник в космос в 2021 году.

Речь идет о спутнике «Сич-2−1», работа по созданию которого ведется с 2013 года. Стоимость запуска компанией Илона Маска составит 1 млн долларов.