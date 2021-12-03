Вымогательство денег у украинских экспортеров в ЕС: СБУ ликвидировала схему

СБУ пресекла масштабную схему вымогательства денег с оптовых экспортеров отечественной продукции в страны Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что аферу организовал один из руководителей региональных таможен в Кировоградской и Ивано-Франковской областях, для этого он создал межрегиональную преступную группу. К незаконной деятельности чиновник привлек своего помощника и нескольких посредников.

«Злоумышленники обложили „данью“ украинских предпринимателей. За деньги они обещали не создавать им искусственных препятствий во время таможенного оформления товаров», — отмечает СБУ.



Фото: СБУ

По предварительным данным, сумма «поборов» составляла до $ 10 тыс. в месяц с каждого бизнесмена. Среди пострадавших — представители агропредприятий и производители украинской продовольственной продукции.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали одного из злоумышленников во время получения очередной суммы денег от предпринимателей.



Фото: СБУ