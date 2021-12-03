Вымогательство денег у украинских экспортеров в ЕС: СБУ ликвидировала схему

СБУ пресекла масштабную схему вымогательства денег с оптовых экспортеров отечественной продукции в страны Евросоюза.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что аферу организовал один из руководителей региональных таможен в Кировоградской и Ивано-Франковской областях, для этого он создал межрегиональную преступную группу. К незаконной деятельности чиновник привлек своего помощника и нескольких посредников.
«Злоумышленники обложили „данью“ украинских предпринимателей. За деньги они обещали не создавать им искусственных препятствий во время таможенного оформления товаров», — отмечает СБУ.
Фото: СБУ
По предварительным данным, сумма «поборов» составляла до $ 10 тыс. в месяц с каждого бизнесмена. Среди пострадавших — представители агропредприятий и производители украинской продовольственной продукции.
В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали одного из злоумышленников во время получения очередной суммы денег от предпринимателей.
Фото: СБУ
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)
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