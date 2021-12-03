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В Украине пересчитали цены на цитрусовые: сколько стоит новогоднее лакомство

В Украине пересчитали цены на цитрусовые: сколько стоит новогоднее лакомство

В Украине подешевели цитрусовые. По сравнению с ноябрем 2021 года, в декабре больше всего в цене упали апельсины – в среднем они подешевели на 8,47 грн.

В ноябре средняя цена на апельсины составляла 41,4 грн/кг. В декабре же она опустилась до 32,93 грн/кг.

Также стали дешевле и апельсины премиум. В прошлом месяце их продавали по 51,75 грн/кг – а в декабре цена упала до 48,25 грн/кг.

Мандарины за месяц подешевели на 6,64 грн/кг. В декабре их цена составляет 31,29 грн/кг, тогда как в ноябре она была на уровне 37,93 грн/кг.

С другой стороны, мандарины Клементин, напротив, подорожали. Раньше их продавали по 63,34 грн/кг, а в декабре они будут стоить 67,25 грн/кг. Т.е., рост составил 3,91 грн/кг.

Лимоны также подешевели – на 5,95 грн/кг. Средняя цена по Украине за килограмм лимонов в ноябре составляла 33,67 грн. К декабрю же ценник обвалился до 27,72 грн/кг.

Украина нарастила ввоз цитрусовых. Украинцы начали потреблять больше цитрусовых, в частности, мандаринов и апельсинов. За последние 5 лет импорт этих фруктов в страну увеличился в 1,5 раза.

По оценкам Ukrainian Agribusiness Club, в 2021 году импорт цитрусовых составит 392 тыс. тонн.

По материалам Обозреватель
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