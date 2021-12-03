В Украине пересчитали цены на цитрусовые: сколько стоит новогоднее лакомство

В Украине подешевели цитрусовые. По сравнению с ноябрем 2021 года, в декабре больше всего в цене упали апельсины – в среднем они подешевели на 8,47 грн.
В ноябре средняя цена на апельсины составляла 41,4 грн/кг. В декабре же она опустилась до 32,93 грн/кг.
Также стали дешевле и апельсины премиум. В прошлом месяце их продавали по 51,75 грн/кг – а в декабре цена упала до 48,25 грн/кг.
Мандарины за месяц подешевели на 6,64 грн/кг. В декабре их цена составляет 31,29 грн/кг, тогда как в ноябре она была на уровне 37,93 грн/кг.
С другой стороны, мандарины Клементин, напротив, подорожали. Раньше их продавали по 63,34 грн/кг, а в декабре они будут стоить 67,25 грн/кг. Т.е., рост составил 3,91 грн/кг.
Лимоны также подешевели – на 5,95 грн/кг. Средняя цена по Украине за килограмм лимонов в ноябре составляла 33,67 грн. К декабрю же ценник обвалился до 27,72 грн/кг.
Украина нарастила ввоз цитрусовых. Украинцы начали потреблять больше цитрусовых, в частности, мандаринов и апельсинов. За последние 5 лет импорт этих фруктов в страну увеличился в 1,5 раза.
По оценкам Ukrainian Agribusiness Club, в 2021 году импорт цитрусовых составит 392 тыс. тонн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром остановил поставки газа через ПольшуВчера, 11:32 - 2643 12
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривенВчера, 16:16 - 3157 8
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил ГетманцевВчера, 11:13 - 6289 7
Кредит Smart от Moneyveo – финансовый помощник в зимние праздникиВчера, 09:30 - 256 6
Минус 2 миллиарда долларов: Украина теряет иностранные инвестицииВчера, 08:32 - 1312 4
Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРОВчера, 16:02 - 14735 1
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил ГетманцевВчера, 11:13 - 6289 7
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривенВчера, 16:16 - 3157 8
Газпром остановил поставки газа через ПольшуВчера, 11:32 - 2643 12
Штрафы за незаконное строительство в Украине существенно возрастутВчера, 08:03 - 1665
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1715
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2265 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2369
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 634
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1938 1