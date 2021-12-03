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Рынок труда в 2021 году: каких сотрудников искали работодатели и сколько им платили

Рынок труда в 2021 году: каких сотрудников искали работодатели и сколько им платили

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у Jooble, каких специалистов чаще всего искали работодатели и какая работа интересовала соискателей в 2021 году.

Кого искали работодатели? Наибольший запрос работодателей на работников в 2021 году был посвящен таким специалистам как грузчик, кладовщик, менеджер по продажам, продавец-консультант и охранник.

В разрезе отраслей, лидерами по количеству предложений по работе в этом году стали оптовая и розничная торговля, производство, а также транспорт и логистика.

Сколько платили в затребованных отраслях? Количество вакансий в этих отраслях и средний уровень заработной платы в каждой из них:

  • оптовая и розничная торговля: в 2021 году было опубликовано порядка 75 тыс. вакансий, средняя зарплата по отрасли составляет 15 тыс. гривен. Для сравнения – в 2020 году в торговле было доступно около 40 тыс. вакансий, а средняя зарплата составляла 13 500 гривен;
  • производство: в 2021 году было опубликовано порядка 55 тыс. вакансий, средняя зарплата по отрасли составляет 18 тыс. гривен (в 2020 году – около 35 тыс. вакансий);
  • транспорт и логистика: в 2021 году было опубликовано порядка 40 тыс. вакансий, средняя зарплата по отрасли составляет 20 тыс. гривен (в 2020 году в торговле – 35 тыс. вакансий, а средняя зарплата составляла 18 тыс. гривен).

Традиционно, наибольшее количество предложений по работе в 2021 году, как и в предыдущие годы, было сосредоточено в больших городах: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье.

Какую работу искали украинцы? В 2021 году соискатели на 38% чаще интересовались новой работой, чем в 2020. Самыми популярными поисковыми запросами на сайте Jooble стали:

  • менеджер по продажам;
  • продавец-консультант;
  • грузчик;
  • швея;
  • продавец-кассир.

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Что с удаленкой? Количество поисковых запросов соискателей касательно удаленной работы в 2021 году уменьшилось на 10%, в сравнении с 2020 годом. Среди самых популярных поисковых запросов об удаленной работе стали:

  • переводчик;
  • оператор колл-центра;
  • бухгалтер;
  • тестировщик программного обеспечения;
  • преподаватель.

В это же время в 2021 году количество предложений об удаленной работе от работодателей выросло на 17%, что отображает тенденцию среди работодателей на переход в онлайн-формат работы.

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По материалам Finance.UA
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