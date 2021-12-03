Рынок труда в 2021 году: каких сотрудников искали работодатели и сколько им платили

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у Jooble, каких специалистов чаще всего искали работодатели и какая работа интересовала соискателей в 2021 году.
Кого искали работодатели? Наибольший запрос работодателей на работников в 2021 году был посвящен таким специалистам как грузчик, кладовщик, менеджер по продажам, продавец-консультант и охранник.
В разрезе отраслей, лидерами по количеству предложений по работе в этом году стали оптовая и розничная торговля, производство, а также транспорт и логистика.
Сколько платили в затребованных отраслях? Количество вакансий в этих отраслях и средний уровень заработной платы в каждой из них:
Традиционно, наибольшее количество предложений по работе в 2021 году, как и в предыдущие годы, было сосредоточено в больших городах: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье.
Какую работу искали украинцы? В 2021 году соискатели на 38% чаще интересовались новой работой, чем в 2020. Самыми популярными поисковыми запросами на сайте Jooble стали:
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Что с удаленкой? Количество поисковых запросов соискателей касательно удаленной работы в 2021 году уменьшилось на 10%, в сравнении с 2020 годом. Среди самых популярных поисковых запросов об удаленной работе стали:
В это же время в 2021 году количество предложений об удаленной работе от работодателей выросло на 17%, что отображает тенденцию среди работодателей на переход в онлайн-формат работы.
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