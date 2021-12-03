В Нью-Йорке за вакцинацию бустерной дозой будут выдавать по $100

Каждому вакцинированному бустерной дозой жителю Нью-Йорка будут давать 100 долларов.
Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сообщает Associated Press.
Он также заявил, что несмотря на распространение коронавируса, новый локдаун не будут вводить.
Отмечается, что де Блазио сделал это заявление в ответ на вопрос журналистов, не собирается ли он вводить новый локдаун наподобие того, который действовал в 2020 году, когда были закрыты все образовательные учреждения и офисы.
«Я категорически заявляю: больше никаких локдаунов. Мы уже с ними покончили. Это было ужасно, и мы не можем снова пройти через это», — заявил де Блазио во время видеоконференции.
Мэр Нью-Йорка добавил, что в городе увеличат количество тестов, а также выразил надежду, что больше людей вакцинируется. В частности, он анонсировал, что из бюджета города будут выдавать 100 долларов каждому, кто сделает бустерную дозу до конца года. СМИ отмечает, что ранее в городе действовали такие поощрения для людей, которые делали первую дозу вакцины от COVID-19.
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