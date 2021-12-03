Газпром остановил поставки газа через Польшу

Газпром остановил поставки по трубопроводу Ямал – Европа через Польшу.

По данным GSA Platform, компания не бронирует мощности уже два дня.

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Физические поставки газа по этому маршруту остановились накануне.

На фоне снижения поставок газа в Европу накануне цена на него обновила исторический максимум, почти достигнув 2200 долларов за тысячу кубометров.