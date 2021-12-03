0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 219 0

Межбанк: чего ждать от курса доллара и евро сегодня

Межбанк: чего ждать от курса доллара и евро сегодня

Среда снова не даст никому скучать на валютном рынке. По расчетам Finance.ua, объем операций на межбанке сегодня вырастет до $210-240 млн при совершении до 600-650 сделок.

Главными мотиваторами для всех клиентов межбанка будут скорое завершение года, короткая рабочая рождественская неделя в США и странах ЕС, начало поступлений основных сумм возмещений НДС экспортерам и расчеты инвесторов по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

По факту, у большинства клиентов для полноценной работы с валютой на ближайшее время остается всего два дня – сегодня и завтра. В пятницу ни по доллару, ни по евро особых объемов операций уже не будет из-за празднования католического Рождества. Временной цейтнот заставит покупателей и продавцов быть более оперативными в части заключения сделок, но приведет и к постоянным ситуативным перекосам спроса и предложения во время сессий среды и четверга.

Если добавить к этому необходимость проведения сегодня расчетов инвесторов за ОВГЗ на сумму 20,485 млрд гривен в эквиваленте (в т.ч. на $307,46 млн), а также выплаты самого Минфина Украины процентов по ранее выпущенным облигациям, то на ресурсном и валютном рынке всем снова будет не скучно: ни клиентам, ни банкам, ни Нацбанку с Минфином.

Поведение крупнейших игроков, их курсовые интересы в сочетании с возможными выходами НБУ с интервенциями при ситуативных перекосах спроса и предложения на торгах – вот что будет сегодня формировать тренд на валютном рынке.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 22 декабря будут в пределах: доллар — коридор 27,10-27,35 грн, евро — коридор 30,50-30,80 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 27,05-27,35 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15-20 коп, а в кассах банков до 25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 30,25 до 30,90 грн при спреде до 25-30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,45 до 30,85 грн при спреде до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,18 / 27,20
евро – 30,64 / 30,66

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.