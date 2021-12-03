Межбанк: чего ждать от курса доллара и евро сегодня

Среда снова не даст никому скучать на валютном рынке. По расчетам Finance.ua, объем операций на межбанке сегодня вырастет до $210-240 млн при совершении до 600-650 сделок.

Главными мотиваторами для всех клиентов межбанка будут скорое завершение года, короткая рабочая рождественская неделя в США и странах ЕС, начало поступлений основных сумм возмещений НДС экспортерам и расчеты инвесторов по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

По факту, у большинства клиентов для полноценной работы с валютой на ближайшее время остается всего два дня – сегодня и завтра. В пятницу ни по доллару, ни по евро особых объемов операций уже не будет из-за празднования католического Рождества. Временной цейтнот заставит покупателей и продавцов быть более оперативными в части заключения сделок, но приведет и к постоянным ситуативным перекосам спроса и предложения во время сессий среды и четверга.

Если добавить к этому необходимость проведения сегодня расчетов инвесторов за ОВГЗ на сумму 20,485 млрд гривен в эквиваленте (в т.ч. на $307,46 млн), а также выплаты самого Минфина Украины процентов по ранее выпущенным облигациям, то на ресурсном и валютном рынке всем снова будет не скучно: ни клиентам, ни банкам, ни Нацбанку с Минфином.

Поведение крупнейших игроков, их курсовые интересы в сочетании с возможными выходами НБУ с интервенциями при ситуативных перекосах спроса и предложения на торгах – вот что будет сегодня формировать тренд на валютном рынке.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 22 декабря будут в пределах: доллар — коридор 27,10-27,35 грн, евро — коридор 30,50-30,80 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,05-27,35 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15-20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,25 до 30,90 грн при спреде до 25-30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,45 до 30,85 грн при спреде до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,18 / 27,20

евро – 30,64 / 30,66

Курсы валют на Межбанке

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