Mastercard покупает у McDonald’s помогающий с выбором заказа стартап

Американская корпорация McDonald’s продает компании Mastercard стартап Dynamic Yield — это технология персонализации и логики принятия решений. В частности, искусственный интеллект вместо клиента может выбрать блюда из меню в зависимости от времени суток, погоды или загруженности ресторана.
Об этом сообщает Businesswire, уточняя, что McDonald’s купил Dynamic Yield в 2019 году, не раскрывая сумму сделки.
Технологию применяли в киосках McDonald’s для обслуживания клиентов и заказов на нескольких рынках по всему миру. В компании считают, сделка с Mastercard позволит Dynamic Yield распространить свою технологию на другие компании.
“Благодаря опыту Dynamic Yield, нашим масштабам и отношениям мы сможем вывести связи между конечным потребителем и нашими клиентами на новый уровень”, — прокомментировал сделку президент отдела данных и услуг Mastercard Радж Сешадри.
McDonald’s продолжит работу с Mastercard и Dynamic Yield, чтобы продолжать масштабировать технологию в своей сети. Предварительно известно, что сделку закроют в течение первых шести месяцев 2022 года.
После сообщений о предстоящей сделке акции McDonald’s подорожали менее чем на 1% 21 декабря, а вот акции Mastercard выросли почти на 2%.
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