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В III квартале госдолг по отношению к ВВП снизился до 43,6% – Минфин

В III квартале госдолг по отношению к ВВП снизился до 43,6% – Минфин

В третьем квартале 2021 года государственный долг по отношению к ВВП снизился до 43,6%, а государственный и гарантированный государством долг Украины — до 49,1%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке.

«В третьем квартале 2021 года показатель государственного и гарантированного государством долга к ВВП продолжил снижение. Так, государственный долг по отношению к ВВП снизился до 43,6%, а государственный и гарантированный государством долг Украины — до 49,1%», — говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что во втором квартале 2021 года эти показатели составляли 47,9% и 54,2% соответственно.

Напомним, по состоянию на 31 октября 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 438,60 млрд грн или 92,63 млрд долл. В том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг — 1 412,85 млрд грн или 53,67 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 025,75 млрд грн или 38,96 млрд долл.

По материалам Укринформ
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