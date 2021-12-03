НБУ ожидает от ПриватБанка концепцию детоксикации

ПриватБанк готовится к проведению «сплита», то есть отделения плохих активов.
Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Ярослав Матузка во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
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«Это даже не плохие активы, а в ПриватБанке их называют токсичными активами. Эти токсичные активы, как планируется, будут выведены из баланса хорошего банка, и хороший банк пойдет на приватизацию. ПриватБанк идет по этому пути. У них уже есть концепция так называемого сплита – выделения токсичных активов. И мы ожидаем в ближайшее время в Нацбанке посмотреть на этот план, на эту концепцию, и потом будем сотрудничать с ПриватБанком по ее внедрению», – рассказал Ярослав Матузка.
Учреждение с токсичными активами должно продолжать судиться с бывшими инсайдерами ПриватБанка для возврата выведенных из него средств. «Bad Bank в основе ПриватБанка – это не тот, кто хранит плохие активы, а тот, кто будет поддерживать судебные иски. А новый банк пойдет в светлое будущее и будет развиваться», – считает председатель наблюдательного совета Альфа-Банка Роман Шпек.
Больших усилий для возврата активов требует от Украины и МВФ.
«Если вы посмотрите соглашение с МВФ, то там есть обязательства государства разработать соответствующий план по asset recovery – улучшению работы по взысканию долгов с бывших собственников. Это не просто дотянуться до какого-то бывшего владельца банка, который был признан банкротом, это вопрос системный – он будет включать в себя и структурные реформы в правоохранительной системе, и взаимодействие правоохранительной системы с банковской системой», – отметил Ярослав Матузка.
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