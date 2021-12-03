Тренер киевского «Динамо» вошел в список самых богатых людей Румынии

Наставник «Динамо» 76-летний Мирча Луческу вошел в 300 самых богатых людей Румынии.

Тренер «Динамо» оказался на 203-й позиции, сообщает Газета по-украински со ссылкой на румынское издание Capital.

Состояние Луческу оценивают в € 35−37 млн.

Также в рейтинг вошли еще две звезды румынского футбола — Георге Хаджи на 255-м месте с € 27−31 млн и Кристиан Киву на 291-м с капиталом € 22−24 млн.

Напомним, Мирча Луческу подписал контракт с «Динамо» летом 2020 года. Соглашение тренера с киевским клубом действует до конца сезона 2023/24.

Также Луческу 12 лет работал в донецком «Шахтере». Кроме этого с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, «Динамо» Бухарест. Тренировал итальянские команды «Брешия», «Реджина» и «Интер». Возглавлял национальные команды Румынии и Турции.