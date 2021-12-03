Рынок розничной торговли Украины восстанавливается после вспышки пандемии (исследование)

Рынок розничной торговли Украины восстанавливается после вспышки пандемии, реагируя на улучшение покупательной способности и общественных настроений, свидетельствует исследование ExCEEding Borders о торговой недвижимости и рынке дискаунтеров региона ЦВЕ от Colliers.

В стране продолжает активно развиваться рынок дискаунтеров продовольственных и непродовольственных товаров. Сейчас он насыщен только местными операторами, говорят эксперты.

«Учитывая тот факт, что в большинстве украинских городов более низкий уровень доходов, чем, например, в столице, украинский рынок благоприятен для дискаунт-ритейлеров», – утверждают в Colliers.

По словам экспертов, продовольственные и непродовольственные сети скидок открываются преимущественно в региональных и небольших городах, приближенных к целевой аудитории. Однако критерии зависят от формата конкретной сети.

В целом пандемия Covid-19 не ускорила развитие дискаунт-сетей в Украине. Каждая сеть следует своему собственному плану развития. Однако свободные помещения, появившиеся после вспышки Covid-19, помогли некоторым операторам открываться в локациях, которые ранее были для них недоступны.

«Глобально толчком для развития дискаунтеров в Украине является не только общий низкий уровень доходов, но и другие факторы. Дискаунтер – это очень четкая модель: понятные, стандартизированные магазины со стабильным набором товаров. За счет этого дискаунтеры ориентированы на максимальное снижение себестоимости открытия новых локаций. По сравнению с другими операторами, объем инвестиций в открытие будет ниже на 20-30%, а иногда и на 50%. Как результат, дискаунт-операторы могут себе позволить более плотное покрытие районов и располагаются ближе к своему потребителю», – говорит Игорь Заболоцкий, ведущий эксперт консалтинговой компании Colliers Ukraine в сегменте торговой недвижимости.

Справка Finance.ua:

В регионе ЦВЕ -16 насчитывается более 30 сетей продовольственных дискаунтеров. По количеству магазинов ведущий ритейлер – Biedronka с более чем 3100 магазинами в Польше. Немецкая компания Schwarz Group, которой принадлежит Lidl, занимает второе место с более чем 2000 магазинами. Крупнейшая сеть продуктовых скидок в Украине – АТБ с примерно 1270 магазинами, занимает третье место.

В период с начала 2020 года по конец 1 полугодия 2021 года в Центральной и Восточной Европе было открыто более 1350 магазинов продовольственных дискаунтеров.