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Рынок розничной торговли Украины восстанавливается после вспышки пандемии (исследование)

Рынок розничной торговли Украины восстанавливается после вспышки пандемии (исследование)

Рынок розничной торговли Украины восстанавливается после вспышки пандемии, реагируя на улучшение покупательной способности и общественных настроений, свидетельствует исследование ExCEEding Borders о торговой недвижимости и рынке дискаунтеров региона ЦВЕ от Colliers.

В стране продолжает активно развиваться рынок дискаунтеров продовольственных и непродовольственных товаров. Сейчас он насыщен только местными операторами, говорят эксперты.

«Учитывая тот факт, что в большинстве украинских городов более низкий уровень доходов, чем, например, в столице, украинский рынок благоприятен для дискаунт-ритейлеров», – утверждают в Colliers.

По словам экспертов, продовольственные и непродовольственные сети скидок открываются преимущественно в региональных и небольших городах, приближенных к целевой аудитории. Однако критерии зависят от формата конкретной сети.

В целом пандемия Covid-19 не ускорила развитие дискаунт-сетей в Украине. Каждая сеть следует своему собственному плану развития. Однако свободные помещения, появившиеся после вспышки Covid-19, помогли некоторым операторам открываться в локациях, которые ранее были для них недоступны.

«Глобально толчком для развития дискаунтеров в Украине является не только общий низкий уровень доходов, но и другие факторы. Дискаунтер – это очень четкая модель: понятные, стандартизированные магазины со стабильным набором товаров. За счет этого дискаунтеры ориентированы на максимальное снижение себестоимости открытия новых локаций. По сравнению с другими операторами, объем инвестиций в открытие будет ниже на 20-30%, а иногда и на 50%. Как результат, дискаунт-операторы могут себе позволить более плотное покрытие районов и располагаются ближе к своему потребителю», – говорит Игорь Заболоцкий, ведущий эксперт консалтинговой компании Colliers Ukraine в сегменте торговой недвижимости.

Справка Finance.ua:

  • В регионе ЦВЕ-16 насчитывается более 30 сетей продовольственных дискаунтеров. По количеству магазинов ведущий ритейлер – Biedronka с более чем 3100 магазинами в Польше. Немецкая компания Schwarz Group, которой принадлежит Lidl, занимает второе место с более чем 2000 магазинами. Крупнейшая сеть продуктовых скидок в Украине – АТБ с примерно 1270 магазинами, занимает третье место.
  • В период с начала 2020 года по конец 1 полугодия 2021 года в Центральной и Восточной Европе было открыто более 1350 магазинов продовольственных дискаунтеров.
  • Что касается непродовольственных дискаунтеров, то в регионе ЦВЕ насчитывается более 45 сетей. Самый большой по количеству магазинов — Pepco, за ним следуют KIK, Aurora и «Ostrov Chistoty».
По материалам Finance.UA
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