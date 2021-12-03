Кредит Smart от Moneyveo – финансовый помощник в зимние праздники

В канун новогодних праздников все пытаются закрыть множество вопросов, например: пройти курс обучения, закончить ремонт в квартире или приобрести желанный iPhone 13… Ну, и составить чек-лист подарков для близких и друзей. Поэтому потребность в дополнительных средствах в этот период для многих украинцев актуальна как никогда.
Онлайн-сервис Moneyveo – надежный помощник в решении срочных финансовых вопросов. С этой целью он создал продукт Smart – мгновенный кредит до 22 000 грн, который можно получить 24/7 без подготовки, звонков и поездок, потратив на оформление минимум времени. Smart – это, прежде всего, дополнительные деньги на ежедневные нужды, в том числе на подготовку к праздникам.
Как Smart изменил отечественный рынок кредитования
Раньше, чтобы получить дополнительные деньги, украинцам приходилось проходить несколько кругов бюрократических проволочек: заполнять кучу бумаг, стоять в очередях, тратить немало усилий и времени. Кредиты, даже на небольшие суммы, выдавали преимущественно банки или кредитные организации. Рассчитывать на положительное решение могли только люди с официальным заработком.
Услуга сразу завоевала признание среди потребителей. В ней было все, что нужно в ситуации повышенной срочности: удобство и скорость оформления, доступность по всей Украине для разных слоев населения, прозрачность условий обслуживания, безопасность использования и т. п. Впоследствии этот продукт в компании стали называть Smart.
Moneyveo разработала собственную автоматизированную систему обработки заявок клиентов. Это позволило пользователям круглосуточно получать кредиты в онлайн-режиме и тратить на оформление всего 8 минут.
Smart – просто, быстро и выгодно!
Главная идея продукта Smart состоит в максимальном упрощении процедуры кредитования. Среди его преимуществ следует отметить:
Как взять кредит Smart на moneyveo.ua
Чтобы оформить кредит и наслаждаться праздничным шопингом, нужно:
1. Открыть главную страницу moneyveo.ua, на калькуляторе выбрать желаемую сумму и период кредитования.
2. Нажать кнопку «Оформить кредит», пройти регистрацию в сервисе (для новых клиентов) и отправить заявку.
3. Подождать решение системы, которое сгенерируется в течение 1-2 минут. В случае положительного ответа – прочесть и согласиться с условиями электронного кредитного договора.
После этого сервис мгновенно отправит средства на карту клиента.
Напомним, сегодня Moneyveo – продуктовая fintech-компания, в которой обслуживается более 1,153 млн человек. Эта цифра постоянно растет. За все время работы компании клиенты получили в ее сервисе кредитов на сумму свыше 27 млрд грн. Moneyveo уже 8 лет удерживает лидерство на украинском рынке онлайн-кредитования (согласно итогов народного голосования 2021 в рейтинге «Украинская народная премия», номинация «Сервис кредитов онлайн»).
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