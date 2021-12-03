Экс-руководителю «Укравтодора» Новаку инкриминируют 17 преступлений

Окружная прокуратура в Варшаве направила в суд дело бывшего исполняющего обязанности главы Укравтодора, известного в прошлом польского политика Славомира Новака.

Об этом сообщают польские медиа.

Польские органы правосудия инкриминируют Новаку создание международной преступной группы, которая действовала в Варшаве, Гданьске и в Украине, и совершение в общей сложности 17 преступлений уголовного характера.

Прокуратура предъявила обвинения 14 другим лицам в отношении организации международной преступной группы под руководством польского политика с целью совершения коррупционных преступлений и предоставления платной протекции.

Среди них речь идет также о трех гражданах Украины и гражданине Турции.

«Обвинения включают вымогательство и получение на посту главы Укравтодора материальных благ на сумму более 6,1 млн злотых (более 1,5 млн долл.), в частности за поддержку субъектов в публичных тендерах, связанных с ремонтом дорог в Украине. Славомир Н. также обвинен в отмывании грязных денег на сумму 8 млн злотых (2 млн долл.) «, — сообщила пресс-секретарь прокуратуры.

Новаку также выдвинуты другие обвинения коррупционного характера, в частности совершенные в период пребывания на должностях главы политического кабинета главы Совета министров Дональда Туска и министра транспорта и водного хозяйства Польши.

Вместе с обвинительным актом в распоряжение суда переданы изъятые в ходе следствия финансовые и материальные ресурсы.