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Экс-руководителю «Укравтодора» Новаку инкриминируют 17 преступлений

Экс-руководителю «Укравтодора» Новаку инкриминируют 17 преступлений

Окружная прокуратура в Варшаве направила в суд дело бывшего исполняющего обязанности главы Укравтодора, известного в прошлом польского политика Славомира Новака.

Об этом сообщают польские медиа.

Польские органы правосудия инкриминируют Новаку создание международной преступной группы, которая действовала в Варшаве, Гданьске и в Украине, и совершение в общей сложности 17 преступлений уголовного характера.

Прокуратура предъявила обвинения 14 другим лицам в отношении организации международной преступной группы под руководством польского политика с целью совершения коррупционных преступлений и предоставления платной протекции.

Среди них речь идет также о трех гражданах Украины и гражданине Турции.

«Обвинения включают вымогательство и получение на посту главы Укравтодора материальных благ на сумму более 6,1 млн злотых (более 1,5 млн долл.), в частности за поддержку субъектов в публичных тендерах, связанных с ремонтом дорог в Украине. Славомир Н. также обвинен в отмывании грязных денег на сумму 8 млн злотых (2 млн долл.) «, — сообщила пресс-секретарь прокуратуры.

Новаку также выдвинуты другие обвинения коррупционного характера, в частности совершенные в период пребывания на должностях главы политического кабинета главы Совета министров Дональда Туска и министра транспорта и водного хозяйства Польши.

Вместе с обвинительным актом в распоряжение суда переданы изъятые в ходе следствия финансовые и материальные ресурсы.

По материалам Економічна Правда
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