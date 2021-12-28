Регистрация «еврономера» наоборот: как поставить автомобиль на учет в соседних государствах

С 10 ноября 2021 года двери нашей страны для авто на «еврономерах» закрыты. Так, если раньше можно было растаможить такое авто по пониженной ставке, или кататься так, платя небольшой штраф — теперь нельзя. Нарушителей ждет штраф в 170 тысяч гривен и конфискация авто.
Но, прежде чем автомобили попадают в нашу страну и превращаются в «еврономера» и «пригонки», они были обычными, легальными машинами.
ТСН Авто подробно разобрался, как в популярных для экспорта странах поставить авто на учет.
Германия. Эта страна достаточно популярна у наших автомобилистов. Ведь все знают об идеальных автобанах, качестве топлива и безумной щепетильности немцев.
Чтобы поставить на учет авто в Германии, вам нужно:
Польша. Страна Европейская, но ситуация с авто здесь другая. Здесь все закономерно, если за автомобиль просят мало, то его состояние будет печальным. Иногда можно отыскать более или менее неплохой вариант, но это скорее исключение, чем правило. Процесс установки на учет авто здесь немного проще:
Ранее на улицах Украины можно было увидеть много автомобилей из такой страны, как Литва, но они быстро исчезли с дорог. Почему? Всё оказалось просто. Для того чтобы продать или приобрести автомобиль, его владелец должен иметь специальный код. Чтобы его получить, нужно задекларировать автомобиль, а также:
Латвия. Здесь у вас не будет проблем с регистрацией авто. Действия очень просты и понятны:
Чехия. Для того чтобы здесь поставить на учет автомобиль нужно, знать некоторые тонкости, например:
Грузия. Здесь все сделано для людей, и по сравнению с Европой все очень просто. Поставить авто на учет в Грузии проще даже, чем у нас. Все что нужно:
Еще одна интересная фишка в Грузии — это растаможка автомобиля. Пригоняете автомобиль на иностранную регистрацию в Центр регистрации, на специальной панели вводите все данные в цифровом виде, оплачиваете в кассу небольшой налог — и ваш автомобиль полноправный «житель» Грузии.
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