Платежные системы и банки в системе обслуживания онлайн-гемблинга

В 2020 году Украина легализовала игорный бизнес. В том числе и ту его часть, которая существует в интернете — онлайн-гемблинг.
Страна стала частью огромного онлайн-рынка, оборот которого согласно отчету Brandessence Market research and Consulting в 2019 году составил $4,5 триллиона, а к 2026 может вырасти до $7,7 триллионов.
При этом финансы в этой индустрии обслуживают банки, а также специальные платежные сервисы. Последние становятся на рынке все заметнее.
В чем преимущество платежных систем? Их плюс в том, что они обычно работают сразу с несколькими банками-партнерами и поддерживают функцию каскадного процессинга, в отличие от банков.
Это значит, что если один из банков вдруг недоступен или отклоняет транзакцию, она мгновенно перенаправляется в другие – и так до тех пор, пока операция не будет успешно завершена.
Вместе с компанией «BetaTransfer kassa» мы подготовили целую статью. Раскрываем все карты о трендах, которые наблюдаются на рынке приема платежей в онлайн-гемблинге:
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