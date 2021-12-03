Платежные системы и банки в системе обслуживания онлайн-гемблинга

В 2020 году Украина легализовала игорный бизнес. В том числе и ту его часть, которая существует в интернете — онлайн-гемблинг.

Страна стала частью огромного онлайн-рынка, оборот которого согласно отчету Brandessence Market research and Consulting в 2019 году составил $4,5 триллиона, а к 2026 может вырасти до $7,7 триллионов.

При этом финансы в этой индустрии обслуживают банки, а также специальные платежные сервисы. Последние становятся на рынке все заметнее.

В чем преимущество платежных систем? Их плюс в том, что они обычно работают сразу с несколькими банками-партнерами и поддерживают функцию каскадного процессинга, в отличие от банков.

Это значит, что если один из банков вдруг недоступен или отклоняет транзакцию, она мгновенно перенаправляется в другие – и так до тех пор, пока операция не будет успешно завершена.

Вместе с компанией «BetaTransfer kassa» мы подготовили целую статью. Раскрываем все карты о трендах, которые наблюдаются на рынке приема платежей в онлайн-гемблинге: