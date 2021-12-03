Представлен смартфон Maimang 10 с поддержкой 5G

Смартфон Maimang 10 был официально представлен компанией China Telecom, при этом он лишился бренда Huawei.

Компания Maimang, ранее известная как Huawei Maimang, сменила владельца и теперь является собственностью China Telecom. Эта смена владельца и бренда может быть связана с американскими санкциями, наложенными на Huawei, которой не позволяют использовать современные микросхемы.

Maimang 10 отличается эргономичным дизайном с изогнутой задней панелью и закругленными краями. Его толщина составляет около 8,3 мм, а весит смартфон 179 граммов. Maimang 10 оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 2400 х 1080 пикселей с эффективной площадью экрана 94,2%.

Кроме того, он имеет частоту обновления 90 Гц. В экране есть вырез для фронтальной камеры, расположенный в центре вверху.

Maimang 10 оснащен тройной камерой с 40-мегапиксельным основным датчиком и дополнительными сенсорами разрешением 8 и 2 Мп. Устройство также оснащено 16-мегапиксельной камерой для селфи и видеозвонков.

Смартфон получил однокристальную систему MediaTek Dimensity 720 с поддержкой 5G, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, которую можно расширить с помощью карты MicroSD. Maimanf 10 работает от аккумулятора ёмкостью 4000 мА•ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.

Maimang 10 доступен для предварительного заказа в Китае по цене 360 долларов, продажи начнутся 24 декабря.