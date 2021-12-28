Как оплатить товар, если стоимость на ценнике и на кассе отличается

Во время новогодних праздников продавцы активно меняют цены, чтобы и избежать убытков, и подзаработать. Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, как платить за товар, если обнаружили разные цены на ценнике и на кассе.
Как пишет «Адвокат права», когда вы покупаете, например, пакет молока, происходит заключение договора купли-продажи с супермаркетом. В соответствии со статьей 655 Гражданского Кодекса Украины, по договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель принимает или обязуется принять этот товар и уплатить определенную денежную сумму. В статье 691 ГК указано, что покупатель обязан оплатить товар по цене, установленной в договоре купли-продажи. Следовательно, денежная сумма — цена — является условием договора, которое вам известно и на которое вы соглашаетесь.
Пока цена молока существует только в базе данных, но не на ценнике, продавец или супермаркет не имеет права требовать от вас оплаты молока по новой цене. На это условие договора (оно просто не было вам известно) вы не давали согласия. А без общего согласия обеих сторон договор заключить невозможно.
«Молоко вам либо продадут по старой цене, либо откажутся продавать. Причем просто так вам что-то не продать не могут, потому что супермаркет взял на себя обязанность продавать товары каждому, кто к нему обратится, то есть выполнять условия публичного договора купли-продажи (так же, как и гостиницы, банки, учреждения связи). Это статья 633 ГК Украины», — отмечают специалисты.
Если же супермаркет необоснованно отказывается от публичного договора, то должен возместить убытки, причиненные потребителю таким отказом. Покупатель может по этому поводу обратиться либо в администрацию супермаркета, либо в суд.
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