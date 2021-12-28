0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 124 0

Как оплатить товар, если стоимость на ценнике и на кассе отличается

Как оплатить товар, если стоимость на ценнике и на кассе отличается

Во время новогодних праздников продавцы активно меняют цены, чтобы и избежать убытков, и подзаработать. Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, как платить за товар, если обнаружили разные цены на ценнике и на кассе.

Как пишет «Адвокат права», когда вы покупаете, например, пакет молока, происходит заключение договора купли-продажи с супермаркетом. В соответствии со статьей 655 Гражданского Кодекса Украины, по договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель принимает или обязуется принять этот товар и уплатить определенную денежную сумму. В статье 691 ГК указано, что покупатель обязан оплатить товар по цене, установленной в договоре купли-продажи. Следовательно, денежная сумма — цена — является условием договора, которое вам известно и на которое вы соглашаетесь.

Пока цена молока существует только в базе данных, но не на ценнике, продавец или супермаркет не имеет права требовать от вас оплаты молока по новой цене. На это условие договора (оно просто не было вам известно) вы не давали согласия. А без общего согласия обеих сторон договор заключить невозможно.

Где и как в Сети покупать разумно

«Молоко вам либо продадут по старой цене, либо откажутся продавать. Причем просто так вам что-то не продать не могут, потому что супермаркет взял на себя обязанность продавать товары каждому, кто к нему обратится, то есть выполнять условия публичного договора купли-продажи (так же, как и гостиницы, банки, учреждения связи). Это статья 633 ГК Украины», — отмечают специалисты.

Если же супермаркет необоснованно отказывается от публичного договора, то должен возместить убытки, причиненные потребителю таким отказом. Покупатель может по этому поводу обратиться либо в администрацию супермаркета, либо в суд.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.