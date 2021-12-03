Расходы украинцев за квартал выросли на 9% (инфографика)

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за III квартал 2021 года. Расходы составили 957,5 млрд грн, что на 9,0% больше, чем в 2020 году.
Об этом сообщает Госстат.
Наибольшей статьей расходов за квартал были «Продукты питания и безалкогольные напитки» — 41,0%.
Расходы домашних хозяйств по статье «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» составляют 12,2%. На «Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики» уходит 7,7% расходов.
На «Транспорт» украинцы тратят 9,4%, на «Здравоохранение» — 6,1%, на «Одежду и обувь» — 5,1%, на «Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья» — 3,8%, на «Отдых и культуру» — 3,8%, на «Связь» — 2,7%, на «Рестораны и отели» — 2,8%, на «Образование» — 1,3%, на «Разные товары и услуги» — 4,1%.
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