Инструмент для запуска Android Auto на электромобилях Tesla готов к использованию

Платформа Android Auto доступна у множества производителей, включая General Motors, Ford и Toyota, но один производитель упорно не предоставляет поддержки – это Tesla.

Однако существуют обходные способы запустить Android Auto на электромобиле Tesla. Инструмент TeslAA позволяет использовать Android Auto через браузер. Это далеко не идеальное решение и имеет свой набор недостатков, но оно работает. И вот теперь TeslAA наконец-то вышел из стадии бета-тестирования.

TeslAA разработан Эмилем Боркони, который также создал AAWireless, и его довольно просто использовать. Для этого потребуется установить приложение из Google Play на свой телефон, подключить его к автомобилю через Bluetooth, затем подключить Tesla Wi-Fi к точке доступа смартфона, затем с помощью браузера Tesla перейти на сайт

Интерфейс Android Auto транслируется на приборную панель автомобиля по Wi-Fi — предоставляется доступ к Google Maps и навигации Waze, а также всех обычных сервисов Android Auto.