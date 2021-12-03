Рост мировой экономики в четвертом квартале упадет вдвое - Bloomberg

Мировая экономика вырастет всего на 0,7% за последний квартал 2021 года на фоне распространения варианта коронавируса омикрон, подсчитали в Bloomberg.

Это вдвое ниже темпов предыдущего квартала и ниже темпов в 1%, наблюдавшихся непосредственно перед кризисом.

Так, в еврозоне в четвертом квартале ожидается рост на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это на 0,3 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в ноябре. США немного укрепились и сейчас демонстрируют рост на 1,2%.

На развивающихся рынках, где показатели основаны на данных в годовом исчислении, экономика Китая должна вырасти всего на 4,5%, Бразилии — на 0,2%, прогнозы по Индии и ЮАР также снизились.

«По мере того как 2021 год подходит к концу, восстановление мировой экономики рискует быть под вопросом из-за омикронного варианта коронавируса», – подчеркнул главный экономист Bloomberg Economics Том Орлик.

Отмечается, что помимо распространения варианта коронавируса Омикрон, на мировую экономику продолжает бросать тень растущая инфляция.

Так, показатель инфляции Федрезерва США вырос на 5% по сравнению с 4,3% в предыдущие три месяца. Потребительские цены в Британии и еврозоне растут на 4,4% в текущем квартале, в Китае – на 2,1%.

Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 5,7% с 6%, ожидавшихся в сентябре.

Fitch понизило прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,7% с 6,2%, на 2022 год — до 3,7% с 3,9%.

Прогноз роста ВВП еврозоны на 2021 год понижен до 5% с 5,2%, на 2022 год оставлен на уровне 4,5%.

Прогноз роста китайской экономики на этот год снижен до 8% с 8,1%, на 2022 год – до 4,8% с 5,2%.