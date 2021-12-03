Рост мировой экономики в четвертом квартале упадет вдвое - Bloomberg

Мировая экономика вырастет всего на 0,7% за последний квартал 2021 года на фоне распространения варианта коронавируса омикрон, подсчитали в Bloomberg.
Это вдвое ниже темпов предыдущего квартала и ниже темпов в 1%, наблюдавшихся непосредственно перед кризисом.
Так, в еврозоне в четвертом квартале ожидается рост на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это на 0,3 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в ноябре. США немного укрепились и сейчас демонстрируют рост на 1,2%.
На развивающихся рынках, где показатели основаны на данных в годовом исчислении, экономика Китая должна вырасти всего на 4,5%, Бразилии — на 0,2%, прогнозы по Индии и ЮАР также снизились.
«По мере того как 2021 год подходит к концу, восстановление мировой экономики рискует быть под вопросом из-за омикронного варианта коронавируса», – подчеркнул главный экономист Bloomberg Economics Том Орлик.
Отмечается, что помимо распространения варианта коронавируса Омикрон, на мировую экономику продолжает бросать тень растущая инфляция.
Так, показатель инфляции Федрезерва США вырос на 5% по сравнению с 4,3% в предыдущие три месяца. Потребительские цены в Британии и еврозоне растут на 4,4% в текущем квартале, в Китае – на 2,1%.
Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 5,7% с 6%, ожидавшихся в сентябре.
Fitch понизило прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,7% с 6,2%, на 2022 год — до 3,7% с 3,9%.
Прогноз роста ВВП еврозоны на 2021 год понижен до 5% с 5,2%, на 2022 год оставлен на уровне 4,5%.
Прогноз роста китайской экономики на этот год снижен до 8% с 8,1%, на 2022 год – до 4,8% с 5,2%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена на газ в Европе взлетела до отметки $1800 за тысячу кубметров8 ч. назад - 743 11
НКРЭКУ разрешила угольным электростанциям закупать газ для генерации электроэнергииВчера, 17:30 - 325 9
Армения собирается 10 лет получать российский газ по $165 за тысячу кубов4 ч. назад - 537 5
Пенсионеры тоже могут получить «экономический паспорт»Вчера, 16:06 - 3961 3
Являются ли банки конкурентами для Moneyveo - ответ СOО компании2 ч. назад - 142 2
«Будет касаться всех»: Гетманцев рассказал детали предстоящей «большой налоговой реформы»6 ч. назад - 2216 1
Гривне прочат новое ослабление до конца года: сколько будет стоить доллар5 ч. назад - 2068
Куда украинцы тратят тысячу за вакцинацию: статистика monobank11 ч. назад - 913
«Налоговая амнистия»: задекларировали первый миллиард9 ч. назад - 877
Земельная реформа: где продали больше всего гектаровВчера, 21:30 - 817
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1654
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2195 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2308
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 622
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1893 1