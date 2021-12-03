Армения собирается 10 лет получать российский газ по $165 за тысячу кубов

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении заявила о возможности установления фиксированной цены на российский газ на ближайшие 10 лет в размере $ 165 за тысячу кубометров.
О соответствующей позиции комиссия сообщила на своем сайте в связи с предстоящим общественным обсуждением темы повышения внутреннего тарифа на электроэнергию в Армении.
«Армения взяла на себя обязательства по возврату инвестиций, которые были осуществлены компанией Газпром в пятый энергоблок Разданской ТЭЦ, и обеспечению внутренней нормы доходности. Но инвестиции не были возвращены, даже больше, выросли кредитные обязательства, привлеченные для реконструкции станции. Для решения этой проблемы правительства Армении и России пришли к соглашению о том, что в течение 10 лет начиная с 1 февраля 2022 года — для обеспечения стабильной деятельности станции Раздан-5 армянская сторона ежегодно будет предоставлять компании средства в размере $ 31,79 млн», — говорится в сообщении.
В комиссии отметили, что в рамках этого соглашения появляется возможность в течение ближайших 10 лет иметь стабильную цену на российский газ в размере $ 165 за тысячу кубометров.
Для сравнения, согласно новому контракту с Газпромом, цена газа для Молдовы составляет $ 450 за тысячу кубов с ежеквартальным пересмотром.
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