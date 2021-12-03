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Альфа-Банк подарил клиентам более миллиона гривен

Альфа-Банк подарил клиентам более миллиона гривен

Год назад «Альфа» решила полностью переосмыслить свой мобильный банк, выпустив абсолютно новое приложение. Так появился цифровой банк Sense SuperApp.

В чем его особенность? Вместо стандартного набора функций (они существуют в любом банковском приложении), разработчики Sense создали возможность пользователям самим выводить на “рабочий стол” те функции, которые нужны ему для управления своими финансами.

Пользователи оценили эту и множество других интересных функций Sense. Например, «Альфа» первой стала использовать видеоидентификацию новых пользователей (как физлиц, так и ФЛП). Выглядит это как короткое видеоинтервью внутри Sense, во время которого сотрудник банка уточняет у клиента его данные и, по сути, заполняет за него анкету. Занимает 5-10 минут времени и значительно упрощает процесс регистрации.

Всего за 9 месяцев приложение скачали более миллиона пользователей.

Банк решил щедро отблагодарить клиентов за лояльность и организовал для них розыгрыш по случаю этой круглой цифры. Один счастливчик выиграл главный приз — миллион гривен. Еще 100 человек получили по 1000 гривен в виде бонусов на свои счета в программе Cash’U CLUB.

Мы выяснили, как определяли победителя акции. И как он распорядился своим миллионом:

Как Альфа-Банк подарил клиентам более миллиона гривен

По материалам Finance.UA
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