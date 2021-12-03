Махинации на ремонте дорог: ГБР проверяет должностных лиц Черниговского горсовета

Государственное бюро расследований проверяет должностных лиц Черниговского горсовета на причастность к присвоению госсредств. Речь идет о хищении денег во время ремонта дорог.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации правоохранителей, «схема» была организована совместно с работниками управления жилищно-коммунального хозяйства и ряда частных структур.

Указано, что ГБР Киева уже провело обыски в коммерческих структурах, которые аффилированы с главой Черниговского горсовета. По данным следствия, их деятельность координировалась из одного офисного центра.



Фото: ГБР

Так, правоохранители во время обысков изъяли:

черновую финансово-хозяйственную отчетность;

печати 31 общества, подтверждающие управление компаниями из единого центра;

1,6 миллиона гривен и 60 тысяч долларов.

Сейчас проходят экспертизы для установления качества выполненных работ.



Фото: ГБР

Известно, что в 2021 году Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета провело 4 тендера на проведение ремонта дорог на сумму более 350 миллионов гривен.

Однако во время закупок чиновники умышленно создавали неконкурентные условия, по результатам которых победителем становилась «определенная компания».

После чего «компания-победитель» заказывала некачественный асфальт на двух местных заводах, связанных с руководством Черниговского горсовета, по искусственно завышенным ценам. Это привело к проведению некачественного ремонта и бюджетным потерям.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.