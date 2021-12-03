ТОП-5 технологических «фишек» от банков в 2021 году

За последние несколько лет рынок финтеха активно развивается, в том числе и в Украине. Еще пару лет назад для того, чтобы оформить самую обычную банковскую карту, нужно было пройти целый квест, а сейчас – все это делается в пару кликов с телефона.

Однако финансовые технологии не останавливаются на быстром оформлении карт или выдачи кредитов онлайн. Сегодня мы расскажем о пятерке классных “плюшек”, которые внедряли украинские банки в этом году.

Уникальные фишки от Альфы. С развитием финансовых технологий конкуренция между банками только возросла. Каждое финансовое учреждение пытается привлечь клиентов не только продуктами, но и разнообразными “плюшками” и новинками. Главная задача банков – заинтересовать и сделать свой продукт интересным и уникальным. Мы решили рассказать о действительно достойных продуктах, которыми своих клиентов привлекает Альфа-Банк.

Облачная цифровая подпись. Подписывать и хранить множество документов – одна из обязанностей предпринимателей. Но мы же живем во времена, когда развитие финтеха достигло немыслимых оборотов. Так что можно не усложнять себе жизнь, а воспользоваться технологиями.

Например, ПриватБанк уже давно создал сервис, который способен упростить жизнь любому бизнесу, независимо от его размеров и оборотов. Речь про облачную цифровую подпись SmartID. Многие предприниматели о ней слышали, но пока не все знают, какие именно преимущества она дает. Давайте разбираться вместе, что такое SmartID. В материале ниже 6 причин, почему это удобно.

POS-терминал «в кармане». А еще недавно ПриватБанк в партнерстве с компанией Visa запустил решение «Терминал». Этот сервис позволяет превратить смартфон или планшет на базе операционной системы Android с NFC-чипом в полноценный POS-терминал. Для этого нужно только загрузить приложение. Тут мы рассказали, как это работает и кому может быть полезным.

Функции monobank, о которых вы могли не знать. Среди наших читателей точно есть те, которые пользуются мобильным приложением monobank. Однако о скрытых функциях в приложении иногда не знают даже самые яростные поклонники “банка для котиков”.

Как заявил сооснователь mono, банк не делает некоторые функции явными для того, чтобы приложение сохраняло легкость и «не шумело». Какие же фишки скрыли разработчики от глаз пользователей – читайте по ссылке ниже.

Мобильный банк от Fozzy Group. Группа компаний Fozzy Group запустила мобильный Банк Власний Рахунок. Необанк предлагает кредитный лимит в 100 тыс. грн со льготным периодом 62 дня, а также безлимитный бонус на покупки в магазинах корпорации. Банк также предлагает систему бонусов, начисляемых за покупки, которыми можно рассчитываться в магазинах Fozzy Group: «Фора», «Сильпо», Ringo, агентстве Voyage. Детальнее читайте по ссылке ниже.