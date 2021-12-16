По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (42,517 млн грн и 43,398 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 35), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,20-27,21 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 86 активные заявки по доллару на сумму 85,915 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,2200 – 20 000
27,2200 – 200 000
27,2000 – 55 555
27,2000 – 49 999
27,2000 – 150 000
27,2000 – 888
27,2000 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,2000 – 20 000
27,2000 – 10 000
27,2000 – 20 000
27,2000 – 20 000
27,2100 – 63 336
27,2100 – 20 000
27,2100 – 50 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1881 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,2285 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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