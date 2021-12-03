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В Китае создали оригинальный электромобиль специально для такси

В Китае создали оригинальный электромобиль специально для такси

Китайский стартап Box Auto презентовал электромобиль Box BM-400. Футуристический минивэн не планируют запускать в свободную продажу, ведь он предназначен для сервисов такси и каршеринга. Производство стартует с конца 2023 года.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Box BM-400 отличается нестандартным угловатым дизайном с большим углом наклона лобового стекла. Очень оригинально выглядит передняя и задняя оптика электрокара, а также на кузове установлены дисплеи, на которые транслируется реклама. Сдвижные задние двери предусмотрены только с одной стороны.


Фото: CarNewsChina

Размеры Box BM-400:

  • длина – 4530 мм;
  • ширина – 1900 мм;
  • высота – 1790 мм;
  • колесная база – 2850 мм.


Фото: CarNewsChina

В салоне у водителя нет щитка приборов – все показания выведены на большой центральный дисплей, как у Tesla Model 3. А перед пассажиром установлен еще один экран для рекламы. В салоне – два пассажирских сиденья и пространство для детской или инвалидной коляски.


Фото: CarNewsChina

Характеристики Box BM-400 пока неизвестны. Заявлено лишь, что запланировано две версии электрокара с запасом хода 420 и 530 км Также позже появится удлиненная модель BM-600 с запасом хода 600 км.

По материалам Фокус
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