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Google назвала Chrome OS самой быстрорастущей операционной системой в мире

Google назвала Chrome OS самой быстрорастущей операционной системой в мире

Google сообщила, что в мае популярность Chrome OS выросла на 92 % в годовом исчислении. Благодаря этому скорость распространения операционной системы в пять раз превышает скорость роста рынка ПК. По словам Google, это делает Chrome OS самой быстрорастущей операционной системой в мире.

По словам поискового гиганта, её популярность во многом обусловлена желанием людей использовать привычные им мобильные приложения на компьютере.

Выпуск Android 12L свидетельствует о том, что Google прилагает массу усилий, чтобы улучшить опыт использования фирменной ОС и разработанных для неё приложений на устройствах с большими экранами, таких как планшеты и ноутбуки. В данный момент для ноутбуков поисковый гигант предлагает Chrome OS. Сегодня в своём блоге компания сообщила, что пользователи этой операционной системы в 2021 году использовали Android-приложения на 50 % чаще, чем годом ранее.

Google также перечислила все нововведения за последнее время, которые позволяют использовать Android-приложения в Chrome OS более эффективно. Среди них внедрение поддержки программ для Android 11, улучшенное управление окнами Android-программ, поддержка работы со стилусом с малой задержкой, а также внедрение функции Nearby Share в Chrome 96 и более новых версиях.

Google заявила, что в 2022 году предоставит разработчикам ПО для Chrome OS «дополнительные рекомендации и новые простые в использовании инструменты».

По материалам 3dnews.ru
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