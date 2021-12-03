Названы гаджеты Apple, которые не получат новую iOS

В середине 2022-го от Apple ждут анонса новых версий прошивок для iPhone и iPad.

По данным инсайдеров, свежие сборки iOS и iPadOS получат не все гаджеты американской компании, обновившиеся этой осенью — ожидается, что список «старичков» в следующем году заметно поредеет.

Как утверждают сетевые источники, перейти на iOS 16 не смогут владельцы смартфонов iPhone 6s / 6s Plus и iPhone SE первого поколения, дебютировавшего в марте 2016-го. Кроме того, без апдейта предположительно останутся планшеты iPad mini 4, iPad Air 2, iPad 5 и iPad Pro 2015 года выпуска. Таким образом, поддержка новых ОС будет прекращена сразу для семи устройств Apple.

Стоит отметить, что представленный список пока не подтверждён самой компанией и составлен лишь на основе инсайдерской информации. Тем не менее он выглядит правдоподобным, учитывая традиционный пятилетний цикл обновлений фирменных устройств. К тому же модель iPhone 6s в этому году даже получила «бонусный» апгрейд прошивки, несмотря на солидный по меркам смартфонов возраст.