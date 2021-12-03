Раз в 3 года украинский потребитель попадает в кризис — эксперт

Раз в три года украинский потребитель попадает в кризис, но он быстро восстанавливается.

О реалиях украинского потребителя рассказала Account Director Kantar Украина Анна Шахдинарян на мероприятии FinYear, которое прошло в Киеве 17 декабря.

«В Украине есть цикличность. Мы раз в три года попадаем в кризис, но очень быстро восстанавливаемся. Если в других станах, где потребительские настроения достаточно высокие, COVID-19 сделал так, что они рухнули. И они восстанавливаются в течение нескольких лет — от 2 до 3. То в Украине мы восстановились в течение 1 года. А самый успешный год в Украине был до начала COVID-19», — рассказала Шахдинарян.

Также она отметила, что чем выше потребительские настроения при низком доходе, тем выше будет желание позволить себе больше и обеспечить это помощью дополнительных ресурсов, например кредиты.

Украина — середнячок по доходу населения. Людей, которым не хватает на еду — 4%, одежду — 13%. 10% – украинцы, которым не хватает на покупку недвижимости, и есть те, 3% – у кого нет материальных проблем.

При этом доходы украинцев за год увеличились — средний доход на семью 10 тыс. грн на одного человека. Доходы выросли, но при этом расходы тоже выросли. У украинского потребителя все еще имеет пессимистичные настроения.

К примеру, расходы на питание в месяц в 2020 году были 4239 грн на человека, в 2021 году — 4970 грн.



Анна Шахдинарян, Аccount Director Kantar Украина на FinYear 2021

Кредиты. Также в Украине выросло количество кредитов. В 2020 году брали кредиты украинцев 23 процента, а 2021 году – 30%. Выросли кеш-кредиты, кредиты на карту. Самая популярная категория, которая росла в прошлом году была ремонт и мебель.

Выросло также количество украинцев, которые покупают онлайн.

На чем украинцы готовы экономить – бытовая техника, досуг и путешествия. Как отметила эксперт, на бытовую технику и электронику экономят сезонно (в ноябре и декабре не экономят). При этом украинцы точно начали экономить на досуге и путешествиях.