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Катар инвестировал в малые модульные реакторы Rolls-Royce

Катар инвестировал в малые модульные реакторы Rolls-Royce

Группа Rolls-Royce сообщила, что суверенный фонд благосостояния Катара — Qatar Investment Authority (QIA) — стал последним акционером проектной компании Rolls-Royce SMR. Фонд QIA приобрёл 10% акций компании.

Тем самым недавно созданная компания по проектированию малых модульных атомных реакторов получила полное финансирование на разработку источника чистой энергии нового поколения.

Компания Rolls-Royce SMR была создана в ноябре этого года для разработки и коммерциализации малых модульных реакторов.

Планируется, что компания создаст типовой проект реактора мощностью 470 МВтэ. К преимуществам ММР Rolls-Royce будет относиться короткий цикл строительства и ввода в эксплуатацию — порядка 500 дней, а также серийное изготовление основных комплектующих на локализованном производстве с возможностью доставки обычным транспортом в любое место.

Подобный подход обещает снизить стоимость строительства АЭС до $ 2,4 млрд на первом этапе и снижать стоимость в дальнейшем. Первый реактор планируется построить в начале 30-х годов.

Компания Rolls-Royce SMR уже подала типовой проект реактора на изучение регуляторам и рассчитывает начать обсуждение с ними в следующем месяце.

На момент образования инвестиции в Rolls-Royce SMR совершили компании BNF Resources UK, Exelon Generation и группа Rolls-Royce. На этом фоне власти Великобритании выдали компании грант на сумму 210 млн фунтов стерлингов. Катарский фонд вложил в проект 85 млн фунтов стерлингов ($ 112 млн).

Общая сумма инвестиций в Rolls-Royce SMR составила 490 млн фунтов стерлингов или $ 647 млн. Этих денег, заявили в Rolls-Royce, теперь полностью достаточно на завершение проекта малого модульного реактора.

По материалам 3dnews.ru
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