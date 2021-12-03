Катар инвестировал в малые модульные реакторы Rolls-Royce

Группа Rolls-Royce сообщила, что суверенный фонд благосостояния Катара — Qatar Investment Authority (QIA) — стал последним акционером проектной компании Rolls-Royce SMR. Фонд QIA приобрёл 10% акций компании.
Тем самым недавно созданная компания по проектированию малых модульных атомных реакторов получила полное финансирование на разработку источника чистой энергии нового поколения.
Компания Rolls-Royce SMR была создана в ноябре этого года для разработки и коммерциализации малых модульных реакторов.
Планируется, что компания создаст типовой проект реактора мощностью 470 МВтэ. К преимуществам ММР Rolls-Royce будет относиться короткий цикл строительства и ввода в эксплуатацию — порядка 500 дней, а также серийное изготовление основных комплектующих на локализованном производстве с возможностью доставки обычным транспортом в любое место.
Подобный подход обещает снизить стоимость строительства АЭС до $ 2,4 млрд на первом этапе и снижать стоимость в дальнейшем. Первый реактор планируется построить в начале 30-х годов.
Компания Rolls-Royce SMR уже подала типовой проект реактора на изучение регуляторам и рассчитывает начать обсуждение с ними в следующем месяце.
На момент образования инвестиции в Rolls-Royce SMR совершили компании BNF Resources UK, Exelon Generation и группа Rolls-Royce. На этом фоне власти Великобритании выдали компании грант на сумму 210 млн фунтов стерлингов. Катарский фонд вложил в проект 85 млн фунтов стерлингов ($ 112 млн).
Общая сумма инвестиций в Rolls-Royce SMR составила 490 млн фунтов стерлингов или $ 647 млн. Этих денег, заявили в Rolls-Royce, теперь полностью достаточно на завершение проекта малого модульного реактора.
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