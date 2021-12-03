0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Объем IT-рынка составит $4,24 трлн в 2021 году

Объем IT-рынка составит $4,24 трлн в 2021 году

Объем IT-рынка составит $ 4,24 трлн в 2021 году, по данным Gartner. Если прогноз сбудется, рост год к году составит 9,5%.

Об этом шла речь на пресс-конференции президента Ассоциации «IT Ukraine» и CEO Intellias Виталия Сэдлера.

Читайте также: Сколько зарабатывают украинские ІТ-специалисты

Согласно прогнозам, в следующем году расходы в IT-сфере вырастут примерно на 5,5%. В результате чего объем индустрии составит $ 4,47 трлн.

Ожидается, что в 2022 году уже более половины мировой экономики будет базироваться на цифровых технологиях или ощущать их прямое влияние.

Кроме того, к 2023 году до 90% компаний во всем мире сделают приоритетными инвестиции именно в цифровые инструменты, чтобы увеличить свои каналы сбыта и активы при помощи цифрового опыта.

Читайте также: Тренды финтеха 2022: финансовый рынок переходит в онлайн

Напомним, что МИД Украины и Ассоциация «IT Ukraine» подвели первые итоги реализации своего совместного проекта «IT Export Boost», цель которого — продвижение украинских услуг ІТ-сектора за рубежом.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.