Объем IT-рынка составит $ 4,24 трлн в 2021 году, по данным Gartner. Если прогноз сбудется, рост год к году составит 9,5%.
Об этом шла речь на пресс-конференции президента Ассоциации «IT Ukraine» и CEO Intellias Виталия Сэдлера.
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Согласно прогнозам, в следующем году расходы в IT-сфере вырастут примерно на 5,5%. В результате чего объем индустрии составит $ 4,47 трлн.
Ожидается, что в 2022 году уже более половины мировой экономики будет базироваться на цифровых технологиях или ощущать их прямое влияние.
Кроме того, к 2023 году до 90% компаний во всем мире сделают приоритетными инвестиции именно в цифровые инструменты, чтобы увеличить свои каналы сбыта и активы при помощи цифрового опыта.
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Напомним, что МИД Украины и Ассоциация «IT Ukraine» подвели первые итоги реализации своего совместного проекта «IT Export Boost», цель которого — продвижение украинских услуг ІТ-сектора за рубежом.
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