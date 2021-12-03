УЗ могла получить 8 миллиардов убытка в 2021 году — глава ВСК

Укрзализныця без повышения тарифов и курсовых разниц могла бы получить 8 млрд грн убытка, в Раде просят не продлевать контракт с главой У З Камышиным .

Об этом глава Временной следственной комиссии в Верховной Раде Юлия Гришина рассказала в Facebook.

Она сообщила, что 17 декабря комиссия единогласно приняла решение обратиться в Кабинет министров с требованием не продлевать контракт с главой правления АО «Укрзализныця» Александром Камышиным.

В понедельник, 20 декабря, соответствующее письмо с обоснованием было направлено премьер-министру Денису Шмыгалю.

В комиссии такое решение объясняют невыполнением указов президента и планов правительства, а также утвержденных показателей финансового плана на 2021 год. Кроме того, отметила Гришина, не было выполнено «ни одно из 71 поручения промежуточного Отчета ВСК и провалено реализацию части Плана мер по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС».

В частности, сейчас УЗ ожидает прибыли в 250 млн грн по итогам года. По финплану, утвержденному правительством, ожидалась прибыль в 3,6 млрд грн.

В комиссии заявляют, что от плана также отстает показатель операционной прибыли, исполнение капитальных инвестиций и продажи непрофильных активов.

В то же время компания не повысила заработные платы работникам с 1 октября на 10%, что прибавило 1,05 млрд грн к чистой прибыли. Также, продолжила Гришина, УЗ перенесла переоценку основных средств на 2022 год, что прибавило 3 млрд грн во II полугодии года.

В пользу УЗ повлияла и положительная курсовая разница, принесшая дополнительные 1,6 млрд грн к чистой прибыли. Без этих факторов УЗ показала бы 8 млрд грн ущерба по итогам 2021 года, заявила глава комиссии в ВРУ.