УЗ могла получить 8 миллиардов убытка в 2021 году — глава ВСК

Укрзализныця без повышения тарифов и курсовых разниц могла бы получить 8 млрд грн убытка, в Раде просят не продлевать контракт с
Об этом глава Временной следственной комиссии в Верховной Раде Юлия Гришина рассказала в Facebook.
Она сообщила, что 17 декабря комиссия единогласно приняла решение обратиться в Кабинет министров с требованием не продлевать контракт с главой правления АО «Укрзализныця» Александром Камышиным.
В понедельник, 20 декабря, соответствующее письмо с обоснованием было направлено премьер-министру Денису Шмыгалю.
В комиссии такое решение объясняют невыполнением указов президента и планов правительства, а также утвержденных показателей финансового плана на 2021 год. Кроме того, отметила Гришина, не было выполнено «ни одно из 71 поручения промежуточного Отчета ВСК и провалено реализацию части Плана мер по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС».
В частности, сейчас УЗ ожидает прибыли в 250 млн грн по итогам года. По финплану, утвержденному правительством, ожидалась прибыль в 3,6 млрд грн.
В комиссии заявляют, что от плана также отстает показатель операционной прибыли, исполнение капитальных инвестиций и продажи непрофильных активов.
В то же время компания не повысила заработные платы работникам с 1 октября на 10%, что прибавило 1,05 млрд грн к чистой прибыли. Также, продолжила Гришина, УЗ перенесла переоценку основных средств на 2022 год, что прибавило 3 млрд грн во II полугодии года.
В пользу УЗ повлияла и положительная курсовая разница, принесшая дополнительные 1,6 млрд грн к чистой прибыли. Без этих факторов УЗ показала бы 8 млрд грн ущерба по итогам 2021 года, заявила глава комиссии в ВРУ.
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