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Как зарегистрировать ФЛП онлайн — алгоритм

Как зарегистрировать ФЛП онлайн — алгоритм

Зарегистрировать физическое лицо предпринимателем сегодня в Украине можно всего в несколько кликов. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в Минюсте, как это сделать.

  • Получите квалифицированную электронную подпись. Перечень квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг можно найти по ссылке.
  • Выберите вид деятельности, которой планируете заниматься. Информацию о соответствующих КВЭД можно найти на официальном сайте Государственной службы статистики Украины по этой ссылке.

Где ФЛП лучше открыть счет

  • Подпишитесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на портале государственных услуг онлайн «Дія»:https://diia.gov.ua/.
  • Заполните онлайн-форму на получение услуги. Также есть возможность выбрать систему налогообложения – упрощенную или дополнительно зарегистрироваться плательщиком налога на добавленную стоимость. Для этого нужно сделать отдельную отметку в соответствующей графе заявления о государственной регистрации.
  • Получите на электронную почту информацию, что вы зарегистрированы как ФЛП.

В соответствующем письме будет содержаться подробная инструкция, как получить выписку из реестра онлайн, а также, что нужно сделать для официализации статуса налогоплательщика.

Справка Finance.ua:

  • В Украине зафиксировали рекордный рост количества ФЛП за последние 5 лет. Уже несколько лет отмечается рост количества частных предпринимателей. В текущем году численность ФЛП в стране возросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн. Это самые большие показатели за последние 5 лет.
  • после очистки от «спящих ФЛП» в 2016-2017 гг. украинская «фопономика» показывает устойчивый прирост. Темп регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых ФЛП даже во время карантинных локдаунов и протестных движений, направленных против введения кассовых аппаратов и других мер фискализации.

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По материалам Finance.UA
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