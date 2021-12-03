Oracle анонсировала крупнейшую сделку в своей истории

Разработчик корпоративного программного обеспечения Oracle приобретет разработчика медицинского софта Cerner, в рамках крупнейшей сделки в своей истории, передает CNBC.

Сумма сделки составит $28,3 млрд, Oracle заплатит $95 за каждую акцию Cerner. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году и поможет Oracle расширить свое присутствие в сфере здравоохранения.

Эта сделка станет крупнейшей в истории Oracle, она происходит на фоне всплеска активности в области слияния и поглощения в мире. В компании ожидают, что покупка Cerner увеличит прибыль компании в первый год после закрытия «большим дополнительным двигателем роста доходов на долгие годы».

Акции Oracle упали на 5% в понедельник после того, как компании объявили о сделке.