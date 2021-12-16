Цена на газ в Европе взлетела до отметки $1800 за тысячу кубметров

Сегодня, 21 декабря, спотовая цена газа в Европе достигла $ 1800 за 1000 куб. м. На рост повлияла информация об остановке и развороте в реверс газопровода «Ямал-Европа». Также в регионе сократилось производство ветрогенерации.

Речь идет о цене ближайшего, январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures.

Стоит отметить, что «Газпром» не заказывал на газовые сутки 21 декабря транзит по газопроводу «Ямал-Европа». В итоге трубопровод остановился и перешел в реверсный режим — газ идет с запада на восток. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade за первые часы новых газовых суток.

Напомним, 20 декабря «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на январь. При этом российский монополист заказал мощности газопровода «Ямал-Европа» на уровне 19,3 млн куб. м в сутки из предложенных 89 млн куб. м.

Следовательно, в следующем месяце по аналогии с декабрем «Газпром» будет решать вопрос бронирования мощностей на ежедневной основе.