«На вооружение предпринимателю»: подборка полезных материалов для бизнеса

Количество предпринимателей в Украине ежегодно растет: так, в 2021 году численность ФЛП в нашей стране достигла почти 2 млн. Это самые большие показатели за последние 5 лет.

Но собственный бизнес – это не только подписывать бумаги в собственном кабинете. В первую очередь, предпринимательство – это деньги и огромная ответственность. Поэтому Finance.ua решил сделать подборку полезных материалов “На вооружение предпринимателю”.

💡 Как выбрать банк? Банк для бизнеса должен быть не только обычным инструментом для того, чтобы принимать, отправлять или хранить деньги. В первую очередь, банк должен стать для бизнеса надежным партнером, который будет помогать развиваться.

Пожалуй, очень опытным в этом плане является ПриватБанк, ведь именно он уже более 25 лет обслуживает украинских предпринимателей. Для начинающих бизнесменов в ПриватБанке сделали специальную карту – «Ключ к счету» для ФЛП, чтобы тот чувствовал себя максимально комфортно. В нашей статье мы исследовали функционал карты и рассказали о ее основных преимуществах.

💡 Где взять деньги бизнесу? Каждый хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда на что-то не хватало денег. Особенно остро вопрос того, где взять деньги, стоит перед частными предпринимателями, ведь на кону существование и развитие бизнеса. Как выдать зарплату сотрудникам, когда клиенты задерживают оплату? Как закупить материалы и подготовиться к новому заказу, если клиенты работают с отсрочкой платежа?

Чтобы поддерживать жизнеспособность малого бизнеса, нужно своевременно оказывать финансовую поддержку. Но где ее взять?

В сложное время бизнес часто выручают финансовые компании. Вот, например, Finance.ua вместе с компанией «Бизнес ссуда», одним из лидеров в сфере кредитования бизнеса, провели небольшое исследование и узнали, бизнесмены из каких отраслей чаще всего пользуются такими кредитами, из каких регионов и какие суммы они берут.

💡 Где ФЛП лучше открыть счет? Открыв счет в одном из банков, предприниматели крайне редко меняют его на другой. Разве что новые условия оказываются уж очень выгодными. Именно поэтому банки соревнуются между собой, стремясь завоевать признательность ФЛП-клиентов.

Тарифы для физлиц-предпринимателей предлагает большинство украинских банков. Finance.ua отобрал 7 самых популярных вариантов, которые подойдут для любого вида деятельности. Надеемся, эта статья поможет вам выбрать для себя тот банк, который наиболее вам подходит.

💡 Как получить налоговую скидку? Ну и какой же бизнес без налогов? Налоги называют движущей силой экономики государства и головной болью рядовых граждан. Однако не все знают, что часть уже уплаченных налогов можно вернуть. В одном из наших материалов мы рассказали, кто может претендовать на налоговую скидку, как ее получить и какую сумму можно вернуть.