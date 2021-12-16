Межбанк: причин для активизации операций у бизнеса и финансистов несколько

Вторник пройдет на валютном рынке очень динамично и постепенным ростом статистики торгов, чего не наблюдалось вчера. По расчетам Finance.ua, объем операций на межбанке сегодня вырастет до $ 190−240 млн при совершении до 580−650 сделок. Приближение конца года добавит работы как самим клиентам, так и банкам. Причин для активизации своих операций на валютном рынке у бизнеса и финансистов несколько.

Основные:

1). До конца этой недели большинство компаний постарается закрыть все основные крупные внешнеэкономические операции по 2021 году. США и ЕС входят в период рождественских и новогодних праздников и всем украинским контрагентам надо закрыть свои сделки до этого периода. Причем, активны будут все — от поставщиков энергоносителей до крупных ритейлеров. У первых начинается пик спроса на топливо и газ в период наступления морозов и засыпания Украины снегом, а у вторых — самый разгар сезона новогодних покупок и терять покупателей из-за отсутствия тех или иных товаров никто не хочет. По той же причине активизируются и крупные продуктовые сети, так как к праздничному столу население уже начало активно скупать отечественную и импортную съедобную продукцию. С учетом проблем с логистикой в мире и у нас в стране, всем явно нужно торопиться. Активизируются с продажей кредитной валюты и госкомпании, так как многим из них надо рассчитаться с местными поставщиками по своим контрактам этого года. Это частично добавит предложения на межбанке и подстрахует гривну во время торговой сессии.

2). Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники будут предлагать гривневые облигации на сроки от 63 до 1981 дня и бумаги в долларе на 365 дней. Учитывая, что аукцион 28 декабря уже будет малоактивным из-за ухода многих клиентов на новогодние каникулы, сегодня будет пик активности большинства игроков. И хотя, по нашим прогнозам, нерезиденты будут достаточно осторожно подходить к вопросу увеличения своих вложений в украинские бумаги, тем не менее наличие в предложении облигаций практически на любой срок в гривне и первичное размещение ОВГЗ в долларе на год добавит статистики аукциону как за счет местных банков и компаний, так и частично за счет иностранцев. Нерезиденты также постараются в ближайшее время закрыть свои последние операции в этом году на вторичном рынке и уйти на рождественские каникулы. Все это повлияет и на поведение ресурсного и валютного рынков сегодня (день аукциона) и завтра (расчеты по нему).

По нашим прогнозам, 21-го числа Минфин сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 10,50% до 13,25% годовых в зависимости от их сроков, а долларовые — под 3,7−3,8% годовых при общем объеме продажи на аукционе в пределах от 11,2 до 19,6 млрд гривен.

3. Игра на курсе евро относительно гривны. Как и вчера, спекуляции по евро будут достаточно привлекательны на нашем межбанке и на наличном рынке. Соотношение пары евро/доллар будет находиться в пределах широкого коридора от 1,1245 до 1,1315 и скачки курса евровалюты сегодня продолжаться. А это позволит отдельным игрокам на рынке на этом неплохо зарабатывать, особенно с учетом того, что клиентам, работающим с европейскими партнерами, особенно некуда деваться — время перед праздниками их подпирает. И они из-за этого будут более сговорчивы по курсам евро, предлагаемым продавцами. Активизируются и те зимние туристы, кто поедет на новогодний отдых в страны ЕС. Это добавляет спроса на евро и на наличном рынке. А поступления от заробитчан, которые скоро приедут из стран Европы на празднование Нового года, создадут определенную подстраховку для обменников в части притока наличного евро на рынок.

Как и во все оставшиеся дни этой недели, цейтнот у большинства клиентов в сочетании с увеличением ситуативных перекосов между спросом и предложением по валюте перед чередой новогодних праздников будет главным драйвером для всего валютного рынка Украины на ближайшее время. При сильных скачках котировок доллара в течение сессии вторника выход Нацбанка с интервенциями не заставит себя долго ждать.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 21 декабря будут в пределах: доллар — коридор 27,15−27,38 грн, евро — коридор 30,60−30,95 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,05−27,45 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,40 до 31,10 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,45 до 30,85 грн при спреде до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,28 / 27,30

евро — 30,82 / 30,84

Курсы валют на Межбанке

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