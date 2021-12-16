Турецкая лира выросла на 15% на фоне программы Эрдогана по защите вкладов в наувалюте

Турецкая лира после очередного исторического минимума выросла на 15% – президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал программу защиты вкладов в национальной валюте.
Об этом сообщает Bloomberg.
Лира сначала упала до уровня 18,36 за доллар, и таким образом она обесценилась на 149% по отношению к началу года. По данным издания, такое падение было самым большим с 1983 года.
Но 20 декабря Эрдоган анонсировал новые меры по защите накоплений в турецкой лире от валютных колебаний. Предлагается, что правительство будет компенсировать вкладчикам потери при ослаблении лиры к твердым валютам (например доллару). А именно, если отклонение превышает учетные ставки банков.
После заявления валюта выросла на 15% до 11,32 доллара 21 декабря.
Курс турецкой лиры к доллару обвалился до нового исторического минимума, в очередной раз – из-за возможных действий центробанка.
Эрдоган неоднократно оказывал давление на центральный банк Турции по поводу ослабления монетарной политики, несмотря на высокую инфляцию. За это он сталкивается с критикой экономистов и оппозиционных политиков, потому что инфляция в стране достигает 20%.
Турецкая лира упала на 15% после того, как президент Турции Тайип Эрдоган поддержал ослабление монетарной политики страны центробанком.
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