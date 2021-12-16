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«Налоговая амнистия»: задекларировали первый миллиард

«Налоговая амнистия»: задекларировали первый миллиард

На 21 декабря в рамках кампании налоговой амнистии капиталов украинцы задекларировали 1,07 млрд грн.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.

Он отметил, что динамика растет: за последние две недели объем амнистированных активов увеличился на 327%.

В бюджет благодаря амнистии передали более 51 млн грн.

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия. Добровольное декларирование доходов будет длиться год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свое состояние, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

Налоговая амнистия позволит гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов, открыть свое настоящее состояние и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Предусматривается в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести единовременное добровольное декларирование активов физических лиц.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор: 5% по активам, размещенным на счетах украинских банков; 9% для размещенных за границей; 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года.

По материалам Економічна Правда
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