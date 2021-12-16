Wizz Air запустил рейсы в Европу по закрытым направлениям

Лоукостер Wizz Air на днях запустил рейсы из Киева в бюджетный аэропорт Бове рядом с Парижем и аэропорт Эйндховен в Нидерландах несмотря на то, что подписанный с ЕС договор об «открытом небе» еще не начал действовать, сообщает Avianews.

Соглашение об «открытом небе» между Украиной и ЕС подписали 12 октября. Этот договор должен снять все ограничения на полеты между странами, однако все еще не вступил в силу — стороны не прошли внутренние процедуры и не обменялись нотами, чтобы сделку можно было применять на практике.

Рейсы из Украины во Францию и Нидерланды были ограничены межправительственным соглашением, однако Wizz Air смог начать полеты по закрытым для него маршрутам.

«Wizz Air получил разрешение от государств-членов ЕС, а также от Украины на полеты из Украины в зимний сезон на основе новой политики „открытого неба“, так как все стороны согласились действовать в духе соглашения с даты его подписания», — заявили в пресс-службе Wizz Air.

Два проформированных источника на рынке объяснили обновленный механизм выдачи прав на маршруты. Стороны договорились не препятствовать выходу на рынок новых авиакомпаний, даже если межправительственные соглашения предусматривали ограничение числа авиаперевозчиков, маршрутов или рейсов.

По сути, это означает, что концепция «открытого неба» о свободном рынке начала применяться на основе действующего законодательства.

Wizz Air смог улететь в Нидерланды и Францию, поскольку авиационные власти этих стран не стали применять существующие ограничения. Госавиаслужба Украины также не стала препятствовать новым рейсам, хотя формально могла.