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Судьба долгостроев: чего ждать инвесторам

Судьба долгостроев: чего ждать инвесторам

В Украине проведут инвентаризацию «долгостроев». Правительство утвердило Порядок формирования перечня объектов жилищного строительства, которые не приняты в эксплуатацию.

Об этом написала в Facebook народный депутат, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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По приказу правительства все областные госадминистрации должны в течение десяти дней разместить на официальных веб-страницах объявления о формировании перечня «долгостроев». Отчет должны сформировать не позднее, чем за пять месяцев и передать в Минрегион. За каждым из объектов будет закреплено инвентаризационное дело.

В перечень включены:

  • все недостроенные жилые дома от пяти и более этажей;
  • здания, которые по проекту/договору должны были принять в эксплуатацию минимум два года назад;
  • объекты, на которых более двух последних лет строительство не ведется.

Изучение этих данных поможет принимать дальнейшие решения относительно пострадавших инвесторов, вложивших деньги в строительство жилья и оставшихся без квартир.

Также напомним, по статье 16 Закона Украины «О местных государственных администрациях», четко определена ответственность местных государственных администраций относительно осуществления на соответствующих территориях государственного контроля за соблюдением договорных обязательств застройщиками, деятельность которых связана с привлечением средств физических лиц в строительство многоквартирных жилых домов.

По материалам РБК-Украина
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